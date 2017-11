Her blir kvinnen reddet i siste liten

En dramatisk video lagt ut av politiet i Melbourne viser en beruset kvinne som vandrer rundt på togsporet og roper etter hjelp for å komme opp. En mann går så bort til henne for å prøve å hjelpe henne.

Tre politibetjenter ser så toget komme i full fart og løper bort for å hjelpe til før det er for sent. Sekundet etterpå passerer toget der kvinnen sto.

Se hendelsen i videovinduet øverst!

– Politiet vil gjerne gjøre folk oppmerksom på den alvorlige sikkerhetsrisikoen som man tar hvis man går inn på et togspor, ved eller rundt en togplattform, sier politibetjent Lea-Taylor Bolton til The Herald Sun.

– Dette området er kun for jernbanepersonell og kvinnen er nå siktet for forholdet, sier Bolton.

Ingen ble skadet i hendelsen.

Politiet vil ikke si når eller hvor nesten-ulykken skjedde.

Se flere videoer fra NRK her:

Må bråbremse Du trenger javascript for å se video.

Setter verdensrekord med Iron Man-drakt Du trenger javascript for å se video.