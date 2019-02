Her ber «alle» om en doggy bag

– Om du ikke tar med maten hjem er det som å slenge penger på bordet, sier Kelsey McDyre.

Hun og en venn har nettopp fullført mesteparten av pizzaen de har bestilt på restauranten Arcuri i Washington D.C. NRK møter dem i det de får tilbud om å få med seg middagsrestene hjem i en boks.

– Jeg synes det er veldig kjekt å kunne spise det man ikke fullførte på restauranten når du kommer hjem, sier hun.

Å få tilbud om en «doggy bag», som enkelte kaller det, er helt normalt i USA.

– Min jobb å følge med på

Tradisjonen med å ta med maten man ikke har spist opp hjem i en boks er en tradisjon med dype røtter i USA. Faktisk strekker den seg helt tilbake til 1940-tallet. Servitøren på restauranten denne kvelden, Ethan Horan, sier at det å tilby kundene matrestene innpakket er en viktig del av den servicen han yter til sine kunder.

– Det er min jobb å følge med på om kundene trenger en boks. Hvis de begynner å roe ned spisingen og jeg forstår at de ikke kommer til å fullføre, så tilbyr jeg dem en boks. Jeg venter aldri på at de skal spørre meg om å få en, sier han.

Horan tror fenomenet kan ha sammenheng med at porsjonene er store i USA.

En femtedel av metanutslippene I USA kommer fra søppeldyngene, og EPA, USAs miljødirektorat, mener at å redusere matavfall vil hjelpe med å få ned klimagasslippene.

LES OGSÅ: Metan farligere enn man trodde: Nå er det gjort nye rekordmålinger av klimagassen

Vil redusere matavfallet

– I 2015 ble 30,3 millioner tonn med mat sendt til søppeldyngene. Dette utgjør 22 prosent (den største andelen) av alt kommunalt avfall. Matavfall fører til store økonomiske og miljømessige kostnader, opplyser EPAs Sustainable Materials Management Division i en skriftlig uttalelse til NRK.

I USA satt de seg derfor i 2015 et mål om å redusere og halvere matavfall innen 2030. Dette retter seg inn mot målene til FNs miljøprogram (UNEP).

– Er «doggy bag» med på å redusere matavfall?

Pizza og pasta er blant middagsrestene mange velger å ta med seg hjem i USA. Foto: Veronica Westhrin / NRK

– Ja, det gir folk en mulighet til å spise maten på et senere tidspunkt, svarer EPA, og understreker at de ikke har gjort noen forskning på hvor stor andel av maten man tar med hjem som faktisk blir spist.

Kommer an på typen mat

Forskning har vist at mennesker med et sunt kosthold rikt på frukt og grønnsaker er dem som kaster mest. Servitøren på Arcuri denne kvelden sier at om kundene velger å ta med maten avhenger av hvilken type mat de har bestilt. Det er ikke alle retter som egner seg for å bli transportert i en boks.

– Jeg tror nesten alle som bestiller pizza tar deg med seg maten, forklarer han.

Det er også de to gjestene enig i:

– Det kommer selvfølgelig an på typen mat. Noe er bedre å ta med seg og lettere å transportere. Suppe er for eksempel vanskelig å ta med seg, forklarer Jung Kim, som besøker restauranten sammen med Kelsey McDyre.

De er uansett enige om en ting. De synes nordmenn også burde få tilbud om å ta med maten hjem etter endt restaurantbesøk:

– Jeg synes det er en god ide. Du betaler for maten, så da burde du kunne ta med den hjem hvis du vil. Jeg synes ikke det skal ligge noe skam i det. Det du betaler for er ditt. Hvis du vil ta med deg maten, bør du kunne det, sier de to.

LES OGSÅ: Sykehusene kaster tonnevis med mat som kan spises