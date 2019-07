Henter folk fra hustak etter oversvømmelser på grunn av «Barry»

Fire personer og en katt er fløyet ut fra et hustak på Isle de Jean Charles, drøyt 70 kilometer sør for New Orleans. Det opplyser kystvaktoffiser Lexie Preston til nyhetsbyrået AP.

Preston sier at kystvakten har sendt ut båter for å evakuere andre personer fra øya i Mississippi-deltaet.

Innbyggerne på øya ble oppfordret til å evakuere før den ble truffet av Barry, men evakueringen var frivillig.

Isle de Jean Charles ligger i sumplandet i Louisiana sør for New Orleans som er sakte, men sikkert blir spist opp av havet.

Frivillige redningsmannskaper forbereder seg på orkanen i Morgan City, Louisiana. Foto: Seth Herald / AFP

Nesten 50.000 uten strøm

Lørdag ettermiddag justerte National Hurricane Centre «Barry» opp til en kategori 1-orkan. Det forventes at orkanstyrken raskt vil svekkes når orkanen beveger seg på land, og at den vil gå ned til under tropisk storm-styrke i løpet av 24 til 36 timer.

Minst 77,875 av innbyggerne i Louisiana har mistet tilgangen til strøm. Det skriver CNN.

Mer enn halvparten av innbyggerne i Terrebonne, Assumption og St. Mary Parishes har mistet strømmen.

AP skriver at folk bruker mobiltelefoner for å se i mørket og åpner dører og vinduer for å la den varme og fuktige luften sirkulere.

Rundt klokka 18.00 norsk tid befinner sentrum av orkanen seg omtrent 64 kilometer sør for Lafayette, og omtrent 80 kilometer vest for Morgan City.

Innbyggerne i New Orleans, Louisiana, forbereder seg på store regnskyll og flom lørdag. Foto: Jonathan Bachman / Reuters

Varslet store nedbørsmengder

«Barry» beveger seg med bare rundt fem kilometer i timen og slipper dermed mye regn over områdene den passerer.

Det er ventet at det vil regne mellom 25 og 50 centimeter i New Orleans, med opp til 64 centimeter enkelte steder.

Fordi det fra før av er høy vannføring i Mississippi har innbyggere i New Orleans fryktet at vannet skulle gå over dikene som beskytter byen.

Nå melder lokalavisen The Times-Picayune at flomtoppen trolig blir 60 centimeter lavere enn fryktet.

Guvernøren i delstaten Louisiana, John Bel Edwards advarer likevel på Twitter mot å ta lett på stormen.