Hentar fram tekst frå 2000 år gamle øydelagde papyrusrullar

Dei to byane Pompeii og Herculaneum vart gravne ned i oske etter det kraftige utbrotet i Vesuv. Mange av bygningane i dei to byane vart ståande nærmast intakte under oskelaget, men den sterke varmen øydelagde papyrusrullane og anna innbu.

I huset til det forskarar meiner høyrde til svigerfaren til sjølvaste Julius Cæsar i Hercalaneum, var det eit stort bibliotek. Her vart det funne 1800 papyrusrullar som var fullstendig forkola, men ved nærare undersøkingar var det mogleg å sjå bokstavar på restane av rullane.

Ein forkola rest av ein av papyrusrullane frå Hercalaneum. Forskarar håper at dei i løpet av nokre månader kan greie å tyde teksten på rullane. Foto: Geoff Caddick / AFP

Dette ifølgje den britiske avisa The Guardian .

Ny metode

Mesteparten av samlinga er i eit museum i Napoli, medan eit mindre utval er laga ved Institut de France i Paris. Det har vore gjort mange forsøk opp gjennom åra til å tyde skriftteikna på rullane, men ingen av metodane har fungert. Det har enda med at det som var igjen av blekk på papyrusrullane vart øydelagt i prosessen.

No har ei gruppe forskarar frå Universitetet i Kentucky i USA at dei har funne ein metode som kan lukkast. Professor Brent Seales, som leier prosjektet, er til dagleg sjef for avdelinga for datavitskap ved universitetet.

Rullane som no skal undersøkjast vart gravne fram i 1752. Det er ikkje tidlegare gjort forsøk på å tyde skriftteikna på desse. Seales og teamet hans har tidlegare greidd å få fram tekst frå 1700 år gamle hebraiske papyrusrullar, som vart funne i ruinane av ein gammal synagoge i En-Gedi i Israel.

Forskarane Robert Atwood (t.v.) og Jens Dopke undersøkjer eit fragment av tekstrullane frå Herculaneum. Foto: Geoff Caddick / AFP

Tredje mosebok

Dei fann ut at rullane inneheldt ein tekst frå Tredje mosebok (Liviticus) i Det gamle testamentet i Bibelen.

Forskarane fann tidleg ut at dei ikkje kunne bruke same metoden på rullane frå Pompeii og Herculaneum. Dette fordi det er brukt ein annan type blekk på rullane der enn på dei som vart funne i Israel. Blekket i rullane frå Pompeii og Herculaneum inneheldt langt meir karbon.

Derfor måtte dei utvikle ein ny metode. Denne er basert på bruken av ein heilt ny type høgenergi røntgenteknologi, saman med ein type kunstig intelligens kalla maskinlæring. Maskinlæring er ifølgje Wikipedia ein vitskapleg disiplin som utviklar algoritmar, som igjen gjer datamaskinar i stand til å lære frå og utvikle framferd basert på empiriske data.

Professor Brent Seales seier til The Guardian at dei i løpet av dei no jobbar intenst med å oppdatere algoritmane i systemet, og han håper at dei i løpet av nokre månader skal greie å få fram teksten på papyrusrullane.

Utgravingane i Herculaneum har fått føre seg i eit område rett nedanfor der den noverande byen ligg. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters

Håper på Markus Antonius

Dr. Dirk Obbing, papyrolog ved Universitetet i Oxford, har vore med på å utvikle algoritmane som no blir brukte. Han kallar arbeidet enormt spennande, og han håper at teksten inneheld tekstar på latin dei veit har eksistert, men som aldri er fuinne.

Han håper på dikt av Sappho, eller aller helst teksten som Markus Antonius (83 f. Kr. – 30 f. Kr.) skreiv om sine eigne alkoholproblem. Markus Antonius var romersk politikar og general, som kom til stor makt etter drapet på Julis Cæsar i år 44 før Kristus.

