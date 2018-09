Henrik Asheim (H): Den borgerlige alliansen må snakke med Sverigedemokraterna

– Grunnen til at situasjonen i Sverige er så krevende som den er nå, er at de svenske partiene i mange år fullstendig har ignorert et parti som nå har vokst seg så stort at man må ta hensyn til dem, sier Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre, i NRKs Politisk kvarter.

Sverigedemokraterne fikk 17,6 prosent av stemmene i det svenske riksdagsvalget, en fremgang på 4,7 prosentpoeng fra forrige valg.

Samtidig er det fortsatt dødt løp mellom de to blokkene – de rødgrønne partiene og den borgerlige alliansen. Hvordan Sveriges regjering skal se ut fremover, er dermed helt i det blå.

Høyre: – Kan ikke behandle SD-velgerne som annenrangs

Asheim beskriver Sverigedemokraterna som et «uspiselig parti», men mener likevel Høyres søsterparti Moderaterna og de andre borgerlige partiene er nødt til å snakke med Sverigedemokraterna.

– I åtte år har svenskene latet som at Sverigedemokraterna ikke finnes, og det mener jeg er et problem hvis de fortsetter å gjøre. Behandler man Sverigedemokraterna på den måten, behandler man også velgerne deres slik, som annenrangs velgere, sier Asheim.

– Den borgerlige alliansen har sagt at de skal felle Stefan Löfven uansett. Man kan ikke si det, og så ikke engang skulle snakke med det siste opposisjonspartiet. Dette valget har vist at det er et flertall for å bytte ut sosialdemokratiet i Sverige. Da må de borgerlige ta en prat med Sverigedemokraterna.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har fortsatt tro på at det kan bli en borgerlig regjering i Sverige.

– Jeg håper fortsatt på en borgerlig regjering, så får vi se hvordan de klarer å organisere dette. Det ser komplisert ut, sier Solberg til NRK.

– Sverigedemokraterna gjør det dårligere enn det som var antatt før valget, men at de har fått stor støtte, er nok et tegn på at det har vært noen saker i svensk politikk som det ikke har vært nok åpenhet og diskusjon om.

TAKKET PARTIET: Partileder Jimmie Åkesson takket sine partifeller for å ha gjennomført en god valgkamp på Sverigedemokraternas valgvake søndag kveld. Foto: Anders Wiklund/TT / NTB Scanpix

Frp: – Er tjent med å snakke med SD

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson kom med et frieri, og et ultimatum, til den borgerlige alliansens statsministerkandidat Ulf Kristersson (leder for Moderaterna) da han talte til sine partifeller sent i går kveld.

– Ulf Kristersson har lovet regjeringsskifte. Nå er det opp til ham å bevise hvordan han har tenkt å bytte regjering: Velger han Stefan Löfven, eller velger han Jimmie Åkesson? Nå vil vi ha svar på det spørsmålet, sa SD-lederen.

Også Frp mener Alliansen må snakke med Sverigedemokraterna slik at det blir et parlamentarisk grunnlag for regjeringsskifte i Sverige.

– Sverigedemokraterna har en grumsete fortid og en tvilsom opprinnelse, men vi ser at de forsøker å rydde opp i eget parti. Jeg sier ikke at jeg støtter SD, men vi snakker om et parti som har nesten 18 prosent av velgerne bak seg. Det er veldig farlig i politikken å overse velgerne, sier Hans Andreas Limi, parlamentarisk leder i Frp.

– De er mange velgere i Sverige som er alvorlig bekymret over utviklingen i landet. Jeg mener de andre partiene er tjent med å snakke med SD.