Det melder nyhetsbyrået AFP.

Avgjørelsen om å henlegge saken ble fattet i april, men er ikke blitt kjent før nå.

Den norske kvinnen, som i 2019 var 20 år og student i den franske hovedstaden Paris, skal først ha hatt frivillig samleie med en brannmann. Ifølge anmeldelsen skal flere av kollegene hans også hatt sex med kvinnen.

Ifølge den norske kvinnen skjedde dette uten at hun ville, og hun anmeldte åtte brannmenn for gjengvoldtekt. Seks av dem måtte møte i retten.

Brannmennene hevdet på sin side at det hele tiden var samtykke fra de norske kvinnen.

Mener kvinnen ikke nektet

Retten mener det ikke foreligger beviser mot brannmennene, som i 2019 var mellom 23 og 35 år.

Kjennelsen sier at det «ikke ser ut til at saksøker var offer for noen reell vold, fysisk begrensning eller trusler».

Retten mener også kvinnen ikke nektet eller viste motstand når nye partnere kom til.

En av brannmennenes advokat kaller henleggelsen for en lettelse, men sier de anklagede brannmennene har fått sine drømmer om en karriere knust. De ble alle suspendert mens saken stod på.

Feiret slukkingsarbeid

Brannmennene skal ha vært ute og feiret sin egen innsats i slukkingsarbeidet av Notre-Dame, som i 2019 brant.

På byen møtte de den norske kvinnen. Hun og en venninne ble så med brannmennene til brannstasjonen de jobbet ved.

Etter hendelsen, gjemte kvinnen seg på et toalett i flere timer. Hun ble senere funnet av venninnen sin.