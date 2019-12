Henger ut varme jakker til Dublins hjemløse

– Prinsippet er enkelt. Hvis du trenger en, så ta en. Har du en til overs, kom hit med den, sier Paddy Fryers til irsk tv. Han henger opp vinterjakker på Ha'penny Bridge i sentrum av Dublin. Her kan både kvinner, menn og barn finne noe å ha på seg.

I disse dagene frem mot jul er det mange som vil gjøre noe for å hjelpe andre. En varm jakke kan kanskje glede noen av Irlands 10.500 hjemløse. Rundt 3800 av dem er barn, og mange holder til i hovedstaden.

Hvis du trenger en, så ta en, er beskjeden her. Foto: IERTE

Et initiativ fra en Facebook-side har fått byens innbyggere til å rydde i skuffer og skap for å gi fra seg en kåpe eller en jakke som ikke lenger er i bruk.

– Mange har en jakke som bare henger der. Som de bare har brukt en gang eller to. Det kan være at den jakken gjør at noen kommer seg gjennom den kaldeste natten dette året, sier Fryers.

Lokale myndigheter sa nei

Så viste det seg at det ikke bare var enkelt å ville hjelpe.

Sist helg bestemte myndighetene i byen seg for at jakkene måtte fjernes av hensyn til folks sikkerhet og helse, som det het. De viste blant annet til at initiativet var til hinder for ferdselen på broen, skriver Irish Times.

Myndighetene mente også at yttertøyet kom til å bli fuktig av å henge ute og at det ville gjøre klærne ubrukelige. De ønsker at dette gode initiativet heller organiseres via mer vanlige kanaler og understreker at de setter pris på folks giverglede.

Men dublinerne har ikke latt seg stanse av lokale regler. Et snaut døgn etter at jakkene var blitt fjernet, hang rundt 40 nye igjen på Ha'penny Bridge.

Paddy Fryers forteller at folk i andre byer tar kontakt og sier at de også vil gi bort jakker til hjemløse. Foto: IERTE

Sprer seg til andre byer?

Paddy Fryers mener myndighetenes beslutning om å rydde var merkelig og helt i strid med julens ånd.

– Jeg ville gjøre det enkelt for folk å få seg noe varmt å ha på, uten å bli satt i bås. Her kan de hente seg et plagg og forsvinne inn i mørket. Myndighetenes beslutning om å fjerne tøyet har gjort folk sinte, sier han til irsk TV.

Fryers sier han er blitt kontakte av folk i andre byer som har lyst til å dra i gang lignende aksjoner.

– Nå vil de starte i Belfast, Chicago, Toronto, Melbourne og i Hellas. Det er hjemløse over hele verden, sier han.