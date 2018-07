Henger med hodet fast i balkong – video viser dramatisk redningsaksjon

Det var 23. juni gutten falt gjennom balkongen i femte etasje og ble hengende med hodet fast i to jernstenger, som hindret ham i å falle i døden.

Gutten var alene hjemme i en leilighet i byen Pingtung sør i Taiwan da hendelsen skjedde, ifølge Taiwan News.

Hang i over 30 minutter

Det var naboer som varslet nødetatene etter at de hørte gutten rope om hjelp. Naboene forsøkte også å holde et nett under balkongen, i tilfelle barnet skulle falle gjennom stengene.

Fireåringen skal ha hengt i over 30 minutter før han ble reddet, ifølge Reuters.

Slapp unna med skrammer

Videon viser hvordan to brannmenn prøver å nå gutten ved å rappellere ned fra balkongen over. Redningsmannskapene brukte også en stigebil i redningsaksjonen. Gutten henger og prøver flere ganger å dra seg opp ved å bruke beina.

Brannmenn klarte til slutt å redde fireåringen ved å bryte seg gjennom taket på balkongen og dra ham opp gjennom stengene.



Gutten slapp unna hendelsen med bare noen blåmerker, ifølge lokale medier.