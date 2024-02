Hen flykta frå Hamas og sosial kontroll: – Den mørkaste tida i mitt liv

I denne saka kan du lese om:

Den palestinske forfattaren og aktivisten Wesam Almadani reiste til Noreg med dei fire barna sine i 2018, og fekk asyl som fribyforfattar.

Hen opplevde til saman tre krigar på Gazastripa, men det var ikkje krig Wesam flykta frå.

– Eg flykta frå Hamas og den sosiale kontrollen. Det var den mørkaste tida i mitt liv. Det var ikkje lett å vere kvinne i Gaza, verken med eller utan Hamas.

Wesam Almadani kom til Noreg i 2018 som den første fribyforfattaren i Larvik. Foto: Marcus Støren

I over 20 år budde Wesam i ein by sør på Gazastripa. Hen skildrar eit samfunn med sterk sosial kontroll.

Wesam fortel at hen måtte få løyve frå sin tidlegare ektemann for å jobbe og studere, at ektemannen måtte godkjenne vennane og bestemde når hen fekk reise ut av huset.

– Som kvinne har du ikkje kontroll over ditt eige liv og di eiga framtid. Det er mennene i familien din som bestemmer, fortel Wesam.

I mange år var eit av Wesams største ønske å spele lutt, ein arabisk gitar. Det tok lang tid å overtale ektemannen.

– Eg greidde å overtale han til slutt, men under to føresetnader. Eg fekk ikkje fortelje det til nokon, og han måtte gøymast i ein søppelpose.

Wesam Almadani, her med ein arabisk lutt medan hen framleis budde i Gaza. Foto: Privat

Før og etter Hamas

Wesam skildrar eit Gaza før Hamas kom til makta, og eit etter.

Som ein del av Oslo-avtalen, fekk den Palestinske frigjeringsorganisasjon (PLO) styre på Gazastripa. Fatah, det største partiet i PLO, vann valet i 1996.

Wesam kallar Fatahs styre som «ein fred som ikkje førte til fred».

Ifølge Dag Tuastad, professor og Hamas-ekspert ved Universitetet i Oslo, handlar dette om at store delar av samfunnet på Gazastripa er konservativt.

Verdiane deira er nærare Hamas sine verdiar enn Fatahs. I 2006 var det dermed Hamas som vann valet.

– Då blei den sosiale kontrollen raskt sterkare. Dei sosiale konservative normene blei viktigare, fortel Wesam.

I 2021 innførte Hamas eit verjesystem. Jenter og kvinner må i dag få samtykke frå ein mannleg verje dersom dei vil reise ut frå Gazastripa.

Hamas vann valet på Gazastripa i 2006. Oppslutnaden var stor også blant kvinner. Foto: Suhaib Salem / REUTERS

Tuastad seier at Gaza aldri har vore ein sterk stat med legitime lover, og fortel om ei «slektskapsorganisering» i samfunnet.

Komitear og råd rundt om på Gazastripa hadde i oppgåve å oppretthalde sosial orden og fred mellom familiar.

Då Hamas tok over makta i 2007, sette dei desse uformelle «domstolane» i system.

Det er til desse Hamas-godkjente råda ein må gå viss ein har ein konflikt i familien, og her er det ofte mannens ord som veg tyngst.

Fridom ved motstandskamp

Sjølv om Wesam skildrar ein vanskeleg situasjon for kvinner, er hen klar på at kritikken ikkje må gå på kostnad av kampen som Hamas kjempar mot israelsk okkupasjon.

Hen er opptatt av nyansane.

– Alt dette betyr ikkje at palestinarane ikkje har rett til å forsvare seg mot Israel. Sjølv om eg aldri kan leve der, vil eg at Palestina skal eksistere.

Wesam trur ikkje hen nokon gong kan reise tilbake til Gaza, men ønsker at Palestina skal bli ein eigen stat. Foto: Privat

Wesam trur at motstandskampen mot israelsk okkupasjon er det einaste som kan føre til at kvinner får sine rettar i Gaza.

– Viss kvinner skal bli frie, må Gaza få sine rettar, Palestina må bli ein eigen stat. Området må få ro og tid til å utvikle seg til å bli eit ope samfunn. Men Gaza har aldri fått sjansen.

– Tenk på kvinner i Noreg på 50-talet og i dag. Samfunnet opna seg, med tid, i sitt tempo og på sin måte, seier Wesam.

Kvinners rolle under Hamas

Hamas sin ideologi er i det heile basert på islamistisk motstandskamp mot israelsk okkupasjon, og denne kampen støttar Wesam.

I programmet frå 2017 står det at kvinner har «ei avgjerande rolle i frigjerings- og motstandsprosjektet».

Islah Jad, professor i kjønnsstudium ved universitet Birzeit på Vestbreidda, har forska på kvinners rolle i Hamas. Ho meiner at Hamas har klart å etablere ei islamistisk kvinnerørsle i motstandskampen.

Islah Jad, professor i kjønnsstudium ved Birzeit universitet, har forska på kvinnerørsler i Hamas. Foto: Privat

Jad fortel at kvinner er særleg viktige i den sivile delen av samfunnet, som Hamas kontrollerer.

Kvinner har historisk tatt del i motstandskampen gjennom sosialt og kulturelt arbeid, ved å støtte palestinske fangar og ved å vere aktive i flyktningleirar.

– I dag er kvinner i tillegg aktive gjennom å arbeide på ulike sivile institusjonar, som sjukehus, skular, og dei får vere politiske når dei forkynner i moskear, fortel Jad.

Handlingsrom ved anstendigheit

– Når kvinner kler seg «muslimsk» og går med hijab, vil dei få større handlingsrom enn om dei bryt med dei sosiale normene, fortel Tuastad ved UiO.

Ifølge han vil det vere eit større problem for familiesfæren om døtrene i familien får eit rykte som uanstendige, enn om kvinnene tek utdanning og skaffar seg inntekt.

Slik var det for Wesam også. Når hen følgde dei sosiale normene elles, fekk hen både ta utdanning og arbeide utanfor heimen.

Hamas har framleis stor støtte blant både kvinner og menn på Vestbreidda og i Gaza. Biletet er tatt under ein demonstrasjon på Vestbreidda i oktober i fjor. Foto: HAZEM BADER / AFP

Rettferd, ikkje likestilling

Islah Jad ser ingen ulikheiter mellom den sekulære og islamistiske motstandskampen.

Ifølge ho ligg forskjellane i det sosiale. Hamas har sin eigen visjon når det kjem til kvinnespørsmålet. Dei ønsker rettferd mellom kvinner og menn, ikkje likestilling:

– Dei pressar på for at kvinners og menns rolle i samfunnet skal utfylle kvarandre. Dei ønsker ikkje total likskap basert på vestlege liberale prinsipp.

For Wesam var ikkje dette ei kvinnerolle hen verken klarte eller ønskte å fylle.

– Men eg må legge til at alt som skjer no, er konsekvensar av at palestinarane aldri fekk sine rettar. Palestinarane er heilt isolerte. Ein gløymer at det finst ei verd der ut, seier Wesam.

Derfor meiner hen at motstandskampen er så viktig.

Trass i at Wesam aldri kan leve under Hamas sitt styre, vil hen ikkje måle Hamas som verken ond eller god.

– Livet er ikkje svart-kvitt.