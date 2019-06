Helsingforskomiteens representant, Marius Fossum, anholdt i Kasakhstan

– Vi var noen internasjonale observatører som var sammen med fredelige demonstranter i byen Almaty, men så kom opprørspoliti i stort antall og begynte sine arrestasjoner, sier Fossum til NRK.

Fossum skulle kjøres bort sammen med andre arresterte da en politioffiser kom og sa at han skulle løslates.

– De skjønte etter hvert at det var feil å arrestere internasjonale observatører, sa Fossum. Han er regional representant for Helsingforskomiteen, som jobber for å fremme demokrati og menneskerettigheter.

Det var flere politifolk enn demonstranter, sier Helsingforskomiteens representant, Marius Fossum Foto: MARIYA GORDEYEVA / Reuters

Helsingforskomiteens representant har små forhåpninger til bedring av demokrati, pressefrihet og ytringsfrihet i Kasakhstan:

– Utviklingen har heller gått feil vei i det siste. Dette er ikke noe demokrati. Ingen av valgene som er avholdt i landet har blitt karakterisert som rettferdige av internasjonal observatører, sier Fossum

Ny, men forutbestemt president

For første gang siden selvstendigheten fra Sovjetunionen får Kasakhstan ny president. Snart 79 år gamle Nursultan Nazarbajev kunngjorde sin avgang i mars etter nesten 30 år ved makten, men håndplukket sin etterfølger som ble utnevnt til midlertidig president. .

– Valget nå skal skape legitimitet rundt den nye presidenten, Kasym-Jomart Tokajev, sier Fossum.

Han understreker at Kasakhstan ikke er noe demokrati og at dette knapt kan kalles et valg. Seks kandidater stiller mot Tokajev, blant dem en opposisjonspolitiker, men ingen av dem anses for å være kjent for folk flest i landet.

Tror på overveldende seier

Under valget for fire år siden fikk Nazarbajev nesten 98 prosent av stemmene. Valgoppslutningen var ifølge myndighetene på 95 prosent.

På spørsmål om utfallet av søndagens valg, sa Tokajevs valgkampsjef Maulen Ashimbajev til AFP at han tror på seier for Tokajev, men at oppslutningen nok ikke blir like stor som den Nazarbajev fikk. Ifølge de to meningsmålinger som myndighetene har tillatt gjennomført, ser det ut til at Tokajev vil få om lag 73 prosent av stemmene.