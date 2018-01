Helsesjekk for Trump – men bare fysisk

Forrige måned hadde et dusin amerikanske folkevalgte et svært spesielt møte på Capitol Hill – der Kongressen ligger. De hadde invitert rettspsykiater Bandy Lee fra Yale-universitetets medisinske fakultet for å diskutere president Trumps mentale helse.

Bekymrete folkevalgte

Så bekymret er en del av de Kongressmedlemmene – særlig demokratene – at 57 av dem har stilt seg bak et lovforslag om at det opprettes en egen kommisjon for å vurdere presidentens evne til å styre landet. De peker samtidig på grunnlovens 25. tillegg, som fastsetter en lengre prosedyre for å overføre makten til visepresidenten hvis presidenten ikke lenger er kapabel til å utføre sin gjerning.

Boken om livet på innsiden av Det hvite hus kom ut i bokhandlene på fredag, fire dager før planlagt. Foto: John Minchillo / AP

De siste dagene har boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House» skapt en voldsom oppmerksomhet omkring presidentens mentale helse. Ikke bare i USA, men i store deler av verden.

– Folk er rett og slett redde

Dette er et problem mange har vært opptatt av i lengre tid, ikke minst rettspsykiater Lee. Hun er redaktør av boken «The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a president». Til avisen The New York Times sier Lee:

– Publikums bekymring for dette er nå enorm. Folk sier til oss at vi må snakke høyere og klarere om dette problemet. Og ikke stanse før noe blir gjort. Folk er rett og slett redde.

De fleste som møtte Bandy Lee på Capitol Hill var representanter fra det demokratiske partiet. Men også republikanere er bekymret over president Trumps mentale helse, selv om de fleste av dem bare lufter slike bekymringer i private samtaler.

Det hvite hus som barnehage

Et unntak er Trumps tidligere nære støttespiller, senator Bob Corker, som i oktober havnet i en krass feide med presidenten etter at han sa at Trump kunne føre USA inn i en tredje verdenskrig. Som vanlig gikk Trump til kraftig motangrep på Twitter, hvorpå Corker svarte med sin berømte tweet om at «det er en skam at Det hvite hus har blitt en barnehage. Noen kom tydeligvis for seint på jobb denne morgenen.»

«Et stabilt geni»

President Trump har de siste dagene gått til rasende motangrep på Michael Wolffs bok om ham og livet i Det hvite hus. Seinest med twittermeldinger hvor han slår tilbake mot beskyldningene om at han skal være i mental ubalanse. Tvert imot, han er et svært stabilt geni, mener han om seg selv:

Slike twittermeldinger får mange til å lure på den mentale tilstanden, og diskusjonene går naturlig nok høyt – både på tv, i avisene og i sosiale medier.

– Ikke nødvendigvis mentalt syk

En psykiater advarer imidlertid mot å stille fjerndiagnoser. Legen Allen Frances fra Duke University sier til The New York Times at presidentens dårlige oppførsel ikke bør forklares med sinnssykdom:

– Han er definitiv ustabil. Og impulsiv. Han er en narsissist av verdensklasse for alle tider. Man kan ikke understreke nok hvor inkompetent og ukvalifisert han er som leder av den frie verden. Men derfor er han ikke nødvendigvis mentalt syk.

Ifølge samme avis har Trumps svigersønn Jared Kushner landet på en slags mellomstilling – som han avslører i private samtaler med venner:

– Trump er gæren, men han er også et geni!

