Hellas: Mistenker at skogbrannene er påsatt av plyndrere

Minst 79 mennesker er så langt funnet omkommet etter de kraftige skogbrannene som herjet i området rundt den greske hovedstaden denne uka.

Redningsarbeidere gjennomsøker nå hus, biler og leter langs kysten etter overlevende. Det fryktes at tallet på omkomne vil stige i dagene som kommer, skriver BBC.

Tirsdag kveld hadde brannvesenet fått de fleste og største brannene under kontroll.

Statsminister Alexis Tsipras har erklært tre dager landesorg.

Påsatt av plyndrere?

Greske myndigheter etterforsker nå hva som var årsaken til den enorme tragedien, som utviklet seg til å bli den nest dødeligste skogbrannen i Europa siden tusenårsskiftet.

En av myndighetenes teorier er at brannene ble påsatt av kriminelle som hadde til hensikt å plyndre forlatte hus.

SE VIDEO: Ødeleggelsene i Mati sett fra luften.

– Femten branner startet samtidig på tre forskjellige steder rundt Aten, sier Dimitris Tzanakopoulos som er talsmann for den greske regjeringen.

– Jeg er svært bekymret over at brannene startet parallelt, sa statsminister Tsipras da det ble kjent at politiet innleder etterforskning, ifølge AFP.

Hellas har bedt om bistand fra USA for å overvåke området med droner for å kunne avdekke mistenkelig aktivitet.

Forbrente biler etter storbrann

Vet ikke hvor mange som er savnet

Minst 187 personer har blitt innlagt på sykehus for skader etter brannen, og tirsdag kveld var 82 fortsatt til behandling.

For flere barn skal tilstanden være alvorlig, ifølge greske helsemyndigheter.

Det har ikke kommet offisielle tall på hvor mange som er savnet etter brannene, men pårørende har lagt ut savnetmeldinger om familiemedlemmer på en nettside.

Flere av de omkomne ble funnet i sjøen, og myndighetene frykter at flere kan ha druknet eller ligger i ruinene av nedbrente og sammenraste hus.

Frankrike, Tyskland, Kroatia, Italia og Spania er blant dem som har kommet Hellas til unnsetning og har sendt brannfly og mannskaper for å bistå med slukkingen.

De siste dagene har det brutt ut 47 skog- og buskbranner i Hellas, men de fleste av dem er blitt slukket raskt, opplyser brannvesenet.

Det er meldt kraftig regnvær i det sørlige Hellas onsdag, og håpet er at det kan hjelpe brannmannskapene.