Fra og med lørdag er turister fra alle EU- og EØS-land, samt Storbritannia, velkomne til Hellas.

Betingelsen er at de enten er blitt vaksinert mot covid-19 eller kan legge frem en negativ koronatest.

Etter måneder med nedstengning, åpnet regjeringen også for reiser mellom landets regioner for de med vaksine eller negative test. Det inkluderer reiser til de populære greske øyene.

– Hellas tilbyr det folk trenger. Ro og bekymringsløse øyeblikk på vei mot normalitet, tvitrer den greske turistministeren Harry Theoharis.

Tyske og sveitsiske turister på vei til ferie på Heraklion-flyplassen på Kreta lørdag. Foto: STEFANOS RAPANIS / Reuters

Åpnet museer

– Jeg føler som jeg lever igjen, sier 22 år gamle Victoria Sanchez til Reuters. Hun er en tsjekkisk student og er i Athen på ferie.

– Det har vært et langt og hardt år på grunn av covid-19, legger hun til.

I Athen har turistattraksjoner som Akropolis-museet nå åpnet opp, etter å ha vært stengt i månedsvis.

32 fly til fire øyer

Allerede lørdag kom det fire charterfly med turister til fire av de mest populære øyene i Egeerhavet.

Turister fra Sverige og Tyskland var blant dem som kom til blant annet Mykonos. Også Kreta og Korfu fikk flylaster med tyske turister.

Også grekere benyttet seg av muligheten til å reise ut til øyene. I Athens havneby Pireus var det full av folk lørdag.

– Den første helgen i frihet, sa en reporterer på den greske TV-stasjonen Alpha TV under et innslag fra Pireus.

På Falaserna-stranden vest på Kreta er alt klart for å ta imot turistene. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

En femdel av økonomien

Greske myndigheter har presset på for å få på plass et felles vaksinepass i EU, slik at de kan åpne for turisme.

Turismen står normalt for en femdel av landets økonomi. I 2019 satte landet ny rekord med 33 millioner turister. Under pandemien i fjor falt det til 7 millioner.

Inntektene fra turismen stupte fra 18 milliarder euro i 2019 til 4 milliarder euro i 2020.

De som lever av turistene var tydelig fornøyde med endelig å få kunder igjen.

– Yamas! Skål for en god sesong, sa bareier Nikiforos Karifilakis i Chania på Kreta til AFP.

Han sier at han nå er optimistisk og tror at han vil overleve økonomisk.

– Jeg får positive beskjeder fra dem som driver hotellene. Folk trenger å gå ut nå og ha det gøy, sier han.

Inne i smittebølge

Hellas klarte seg i europeisk sammenheng godt under den første bølgen av pandemien i fjor.

Først i oktober begynte smitten å stige kraftig. Etter at grekerne igjen hadde fått smitten under kontroll, startet en andre smittebølge i slutten av januar.

Tallene viser at landet ikke har fått ned smitten. Senest lørdag ble det meldt om 1950 nye smittede og 43 døde av covid-19.

Greske myndigheter har satset spesielt på å få i gang turismen på øyene. De har prioritert øyene i vaksinasjonsprogrammet og håper at alle på øyene skal være fullvaksinert i løpet av juni.

Så langt er alle beboerne på 32 små øyer fullvaksinert. Ytterligere 36 øyer vil bli fullvaksinert i løpet av mai, skriver Euronews.

En foreløpige versjon av det norske koronasertifikatet. Når et slikt pass er ferdig, muligens i slutten av juni, kan det bli åpnet for reiser til Hellas. Foto: Anders Børringo / NRK

Uvisst når nordmenn kan dra

Norge er blant landene som Hellas nå har åpnet for, dersom de er vaksinert eller har negativ test.

Nordmenn som har vært i ferie i Hellas må imidlertid i karantene i 10 dager når de kommer hjem til Norge. I første omgang gjelder restriksjonene frem til 25. mai.

Alt tyder imidlertid på at smittetrykket i Hellas er så høyt at Norge ikke vil åpne opp for reiser til Hellas etter 25. mai.

Tall fra EUs smittevernbyrå ECDC viser at Hellas nå har et smittetall på 269,4 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Det er skyhøyt over smittetallet på 25 per 100.000 som er kriteriet som brukes på FHIs nettsider.

Samtidig er det knyttet spenning til om og når Norge vil kunne innføre et vaksinepass.

Statsminister Erna Solberg sa tidligere i mai at Norge vil vurdere å åpne for reiser til og fra EU når et slikt pass er på plass.