Hellas «lurte» koronaen – nå lokker de turistene med lave smittetall

François Heisbourg, seniorrådgiver for forskningsinstituttet The International Institute for Strategic Studies (IISS), mener Hellas er Europas største og mest uventede suksesshistorie i den første delen i kampen mot viruset.

Heisbourg gir mye av æren for dette til Hellas statsminister Kyriakos Mitsotakis, som var rask å reagere da han så viruset bre om seg i Nord-Italia.

– Han stengte Hellas før Roma rakk å reagere, sier han ifølge Bloomberg.

Konsekvensen er at Hellas i stor grad har sluppet unna koronaviruset.

I hvert så langt.

Landet, som har i overkant av 10 millioner innbyggere, har 3237 registrerte smittetilfeller og 189 døde som følge av viruset, viser tall fra Worldometers 20. juni.

Det er imponerende tall. Norge, med sine drøyt 5 millioner innbyggere, har 8733 registrerte smittede og 244 døde som følge av covid-19.

– Tar en kalkulert risiko

Statsminister Mitsotakis har altså vist at han kan holde koronaen ute. Nå må han imidlertid overbevise utenlandske turister om å komme til landet.

Inntekter fra reiselivsbransjen utgjør nemlig rundt en femtedel av økonomien og står for mer enn en fjerdedel av arbeidsplassene i landet. Da svir det økonomisk når strendene ligger tomme.

Markedsstrategien er imidlertid ikke å vise frem sol og gresk natur. Nasjonen skal selges som en koronasikker sone.

– Vi føler at vi tar en kalkulert risiko. Det er ikke et alternativ å ikke gjøre noe, sier statsminister Mitsotakis

Flyplassene på Thessaloniki og i Athen er allerede åpnet for utenlandske ankomster. Fra 1. juli vil regionale flyplasser på øyer som Santorini åpnes igjen.

– Årets motto er at Hellas er virus-sikkert, sier turistminister Haris Theocharis.

Vil reise seg etter gjeldskrisen

Det første bekreftede tilfellet av korona i Hellas ble registrert 26. februar.

Dagen etter ble de første restriksjonene innført og i tiden frem til 22. mars ble skoler og universiteter stengt, kafeer og restauranter måtte stenge, og det ble innført restriksjoner på å bevege seg utendørs.

Håndhevelsen av nedstengningen var også svært streng. Mer enn 60.000 bøter ble utstedt for brudd på restriksjonene, ifølge politiet.

Heisbourg mener det har vært et sterkt ønske i landet om å reise seg etter den mørke tiden etter gjeldskrisen.

– Her var det en sjanse til å gjøre noe virkelig bemerkelsesverdig – og det gjorde de, sier han.

Finanskrisen rammet gjeldstyngede Hellas knallhardt i 2008. Landet har vært på randen av konkurs flere ganger.

Offentlig overforbruk skaffet landet en enorm gjeld etter å ha tatt opp billige lån da Hellas ble med i euroen. Hellas måtte til slutt be om krisehjelp fra EU, den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet.

Myndighetene måtte til gjengjeld kutte i forbruket og misfornøyde grekere gikk ut i gatene og sa sin mening om både EU og regjering.

De siste årene har imidlertid den greske økonomien vist tegn til bedring og jobbene har så smått kommet tilbake i et land som er helt avhengig av turisme.

– Det er lys i enden av tunnelen nå, sa finansminister Evklid Tsakalotos i 2017.

– Frykten for viruset eksisterer

Men frykten for viruset er stor hos turistene, tror Lysandros Tsilidis, som leder forbundet til de greske turist- og reiselivsbyråene.

Historisk sett er det Storbritannia og Tyskland som er de viktigste turistmarkedene for Hella, men ingen britiske turister får foreløpig komme til landet.

– Hvis det var hundre forespørsler fra utenlandske reisebyråer på dette tidspunktet i fjor, er antallet nå ikke mer enn et dusin, sier han.

– Frykten for viruset eksisterer, og frykten er den store fienden, sier Tsilidis.

Han øyner likevel et lite håp om bedring når de greske flyplassene åpner igjen 1. juli.

– Etterspørselen vil ta seg opp, spår han.

Fortsatt strenge tiltak

Men hva skjer om tusenvis av turister vender tilbake til ferielandet? Vil grekerne fortsatt greie å holde smittetallene nede?

Gkikas Magiorkinis, som er rådgiver for regjeringen, innrømmer at det fort kan bli en økning i smittetilfellene.

– Vi kan ikke be folk bo i en glasskrukke, sier han, ifølge Bloomberg.

Smitteverntiltakene blir likevel fortsatt strenge og større folkemengder får ikke samles på samme sted. Regelen om avstand vil fortsatt gjelde og det er obligatorisk å bruke munnbind om bord på alle transportmidler.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan denne sesongen vil bli, men den vil ikke bli som tidligere år, sier Alexandros Vassilikos, som er president for Hellenic Chamber of Hotels.

– Vi gjør hotellene våre klare, mens vi er optimistiske og ansvarlige, forteller han.