Helikopter krasjet i bygning på Manhattan

Brannvesenet i New York melder at en person er omkommet i styrten.

– Det begynte å brenne da helikoptret traff taket, sir guvernør Andrew Cuomo. Han sier de som var i den 54 etasjer høye bygningen kjente rystelser da det traff taket.

Trolig en ulykke

Bygningen som ble truffet blir kalt Axa Equitable Center. Blant dem som har kontorer der er BNP Paribas, Citibank og et advokatfirma som heter Willkie Farr & Gallagher, melder NBC. Bygningen er evakuert, skriver CNN.

Røyk og tåke rundt taket på bygningen som ble truffet. Foto: Mark Lennihan / AP

Guvernør Cuomo sier at alle som bor i byen er på alerten når slike ting skjer etter angrepet på Manhattan den 11. september. Han understreker at det ikke er noe som tyder på at dette er noe annet enn en ulykke.

Guvernøren sier til reportere i New York at brannvesenet jobber på stedet og at det er altfor tidlig å si hva som kan ha vært årsaken til styrten.

Det var regnvær og redusert sikt da ulykken skjedde.

Bygningen ligger i et området der flytrafikk ikke er tillatt av sikkerhetshensyn, melder NBC News.