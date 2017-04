Hele staben i sving etter stans i henrettelser

I helgen jobbet riksadvokat Leslie Rutledge og hennes stab på over 70 advokater febrilsk med å finne ut hvordan de skal svare på de rettslige avgjørelsene, som har satt en foreløpig stans, skriver NBC News.

Henrettelsene ble stanset da legemiddelselskapet, som lager ett av medikamentene som inngår i henrettelsescocktailen, oppdaget at noe var feil.

Selskapet ba den føderale dommeren Wendell Griffen om å sette en stopper for henrettelsene fordi medikamentet ikke er laget til bruk i henrettelser.

Les også: Skal henrette åtte menn på ti dager

Da fengselet kjøpte inn legemiddelet i sin tid, hadde selskapet satt som betingelse at det kun skulle brukes i forbindelse med akuttbehandling av innsatte.

Fredag utstedte dommeren en midlertidig forføyning for å stanse fengselet fra å bruke giften. Tidligere på dagen stanset delstatens høyesterett henrettelsen av 60-årige Bruce Ward, som etter planen skulle henrettes mandag. Han er dømt for drapet på en kvinne i 1989.

Giften går ut på dato

I helgen var det hektisk aktivitet hos den øverste påtalemyndigheten i delstaten, riksadvokaten, for å fjerne alle juridiske hindringer, slik at de utsatte henrettelsene kan gjennomføres før giften går ut på dato.

Den republikanske guvernøren i Arkansas Asa Hutchinson har beordret at henrettelsene av de åtte mennene måtte gjennomføres før slutten av måneden fordi giften snart går ut på dato.

Riksadvokat Leslie Rutledge i Arkansas sier det er uaktuelt for delstaten å gi seg.

– Vi har jobbet kontinuerlig med de siste to ukene, og spesielt mye de siste to dagene, for å gi de etterlatte familiene den rettferdigheten de skal ha, sier riksadvokat Leslie Rutledge.

Mange har engasjert seg i saken, blant annet skuespiller Johnny Depp og Damien Echols, som ble løslatt etter å ha sittet 18 år i fengsel. Fredag deltok de i en demonstrasjon utenfor parlamentets-bygget i Little Rock. Foto: Stephen B. Thornton / AP

De åtte mennene skulle etter planen henrettes giftsprøyter mellom 17. og 27. april, i delstaten hvor ingen blitt henrettet på 11 år.

– Aldri før har så mange blitt henrettet i løpet av så kort tid, sa Robert Dunham, som leder The Death Penalty Information Center, til CNN tidligere denne måneden.

Kun to ganger tidligere har så mange blitt henrettet i løpet av en og samme måned, påpeker han. 31 amerikanske delstater praktiserer dødsstraff i dag, og giftsprøyte er den vanligste henrettelsesmetoden.

Tirsdag er det ventet at det vil være en høring i saken, dagen etter at den første henrettelsen skulle ha funnet sted.