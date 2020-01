Hele den russiske regjeringen går av

Dmitrij Medvedev har vært statsminister i om lag åtte år.

Han er en ganske upopulær politiker, og hans avgang har mange ganger vært diskutert.

Men Medvedev og Putin har arbeidet svært nært i svært mange år, og den avgåtte statsministeren forsvinner ikke helt ut av bildet.

På en pressekonferanse sier Putin at Medvedev heretter skal ha ansvar for Russlands sikkerhet, som nestleder for landet Sikkerhetsråd.

Putin takket Medvedev for innsatsen i russisk politikk gjennom mange år, men påpekte også at regjeringen ikke har oppnådd alle mål den hadde satt seg.

– Ikke alt har fungert, men det gjør det jo heller aldri, sa presidenten.

Medvedev har vært statsminister siden 2012. Før det var han president i perioden 2008 til 2012.

Den nåværende regjeringen skal fortsette å fungere inntil en ny er utnevnt.

Parlamentet blir viktigere

Denne store endringen skjer bare noen timer etter at president Putin holdt sin tale om rikets tilstand.

TALTE I DAG: Putin ønsker å overføre makt fra presidenten til parlamentet. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

Der la han stor vekt på at mange russere lever i fattigdom, og i ettertid kan dette sees som en kritikk av regjeringens politikk.

Presidenten mente også at for lite har blitt gjort for å forbedre helsevesenet og skolesystemet.

Putin forerslo en rekke økonomiske tiltak for småbarnsforeldre, og lovet at de som ønsker å få flere barn skal få støtte fra staten.

– Jeg foreslår at parlamentet skal utnevne både den som blir russisk statsminister, og de som blir ministre, sa president Putin i talen i dag.

Hittil er det presidenten som har hatt disse fullmaktene i Russland.

Dreier det seg om Putins fremtid?

Russiske medier ser det som nå skjer i sammenheng med Putins muligheter til å fortsette som Russlands leder når han er ferdig med sin nåværende presidentperiode i 2024.

RUSSERNE LURER: Forbereder Putin sin fremtid i russisk politikk? Foto: MAXIM SHEMETOV

De spekuleres på om overføringen av makt fra presidenten til parlamentet kan gjøre det lettere for Putin å fortsette for eksempel som statsminister når den tid kommer.

Putin har i motsetning til Medvedev beholdt det meste av sin popularitet.

Han har heller ikke forberedt noen kronprins til å etterfølge seg som landets leder.