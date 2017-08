Heidrar Diana i minnehage

Meldingane om at prinsesse Diana var død etter at bilen ho sat i krasja i ein tunnel i Paris, utløyste ei stor sorg både i Storbritannia og mange andre stader i verda. Og sjølv etter to tiår, er det framleis mange spørsmål om kva som eigentleg då ho og kjærasten Dodi Fayed prøvde å kome seg unna paparazziar natta for 20 år sidan.

Det er ikkje planlagt offentlege minnemarkeringar på sjølve årsdagen torsdag. Men onsdag ettermiddag skal sønene prins William og prins Harry gå ein tur i hagen som er bygd opp til minne om henne i Kensington Palace. Der skal dei også møte representantar for organisasjonane ho støtta.

Lågmælt markering

Arrangementet i dag blir overført direkte på TV, men det er ikkje kjent kva som skal skje medan prinsane er i hagen. Men ei talskvinne for Kensington Palace seier ifølgje The Guardian at dette skal vere ei personleg markering for prinsane.

– Dei skal heidre livet og arbeidet prinsesse Diana la ned, og reflektere over korleis dette arbeidet framleis gjer seg gjeldande i dag.

Prins William, prins Harry og faren deira, prins Charles, ser på blomar som er lagt ned etter at Diana døydde i 1997. Foto: CHRIS BACON / AFP

I januar sa prins Wiliam og prins Harry at dei skulle avduke ei statue av prinsesse Diana ved Kensington Palace i løpet av året. Det er uvisst når det skal skje. Men spekulasjonane går om at det kan kome til å skje onsdag ettermiddag.

Stor interesse

I samband med at det er 20 år sidan prinsesse Diana døydde, har det britiske kongehuset offentleggjort eit privat fotoalbum. Foto: HANDOUT / Reuters

For ti år sidan blei årsdagen markert med ei minnegudsteneste der dronninga, kongelege og 500 andre deltok. Men i år blir det ikkje ei slik markering. Prins William og prins Harry har sagt at dei i staden for å markere dødsdagen, hadde ein privat seremoni på fødselsdagen hennar, 1. juli.

Men sjølv om det ikkje er planlagt offentlege markeringar torsdag, er interessa for Diana framleis enorm. Dei siste vekene har britiske aviser dagleg skrive om hendingane for 20 år sidan. Det har også kome dokumentarar med gamle videoopptak av Diana der ho snakkar om forholdet til Charles og dronning Elizabeth. I ein annan dokumentar snakkar prins William og prins Harry om korleis dei opplevde hendingane for 20 år sidan, og viser private fotoalbum av prinsesse Diana.

Dei siste dagane har også mange tent lys, lagt ned blomar og hengt opp plakatar utanfor portane til Kensington Palace for å heidre minnet etter Diana. Men sjølv om det er langt igjen til havet av blomar for 20 år sidan, viser det at mange framleis treng å minnes henne.