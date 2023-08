Hawaii-politikar etter skogbrannane: Fleire enn 80 naudalarmar gjekk «truleg ikkje» av

Så mange som 80 alarmar skulle gått av då orkanen Dora gjorde at skogbrannane tok fart over øyane Maui og Hawaii, ifølge ein kongress-representant for Hawaii.

– Alle som nokon gong har budd på Hawaii kjenner til varslings-sirenene. Dei går av ein gong starten av månaden klokka 12 på ettermiddagen, seier ho til CBS.

– Diverre, trist og tragisk nok i denne situasjonen, gjekk desse sirenene truleg ikkje av. Når det gjeld åtvaringar som skulle ut til mobilane, mangla fleire område dekning og straum.

– Vi kjem snart til å vite om sirenene gav lyd frå seg, seier Hawaii-guvernør Josh Green til MSNBC. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Lahaina, tettstaden som no er nesten fullstendig øydelagt som følge av brannane, er ein del av distriktet til Tokuda.

– Vi gjekk gjennom gatene i Lahaina i går, og eg kan seie at det er fullstendig hjarteskjerande. Det var sjokkerande. Surrealistisk.

– Dette kjem til å skje over heile landet, og dei føderale naudetatane treng pengar for å kunne rykke ut til neste katastrofe, uansett kor den treffer hen.

Slik såg hamna på Lahaina ut etter at skogbrannane spreidde seg dit. Foto: YUKI IWAMURA / AFP

93 døde

Storbrannane på Hawaii er dei mest alvorlege i USA på over 100 år, og den mest alvorlege naturkatastrofen øyane har hatt sidan dei blei ein amerikansk delstat.

Dei lokale styresmaktene fortel at dei til no har funne fleire døde i ruinane, og at dødstalet har auka til 93.

Framleis fortel dei at berre 3 prosent av ruinane av hus og bilar er undersøkte. Dermed kan ein vente at talet aukar i løpet av dei neste dagane.

Sjølv om brannane no har roa seg ned, held sløkkingsarbeidet fram. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Søndag morgon var det uvanleg mange til stades på gudstenestene, melder Reuters.

Dei møtte blant anna Akanesi Vaa (38), som fortalde at familien hennar sette seg fast i trafikken då dei prøvde å flykte frå flammane.

Ho, mannen hennar og barna på 15, 13 og 9 enda opp med å flykte til fots.

På vegen fekk ho ein baby i armane av ei eldre kvinne, som trygla henne om å få barnet til ein trygg plass, fortel ho vidare.

Vaa (midten) og familien hennar måtte klatre over eit gjerde for å kome seg i tryggleik, fortel ho til Reuters. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

– Eg trur mange av oss trengde å høyre tenesta i dag, fortel ho utanfor Kongens katedral i Kahului.

– All denne oska kjem til å bli til noko vakkert. Eg veit at Lahaina vil kome tilbake ti gongar sterkare.

Mange leitar framleis

Det finst ikkje noko offisielt tal på kor mange som er sakna i Hawaii. Det dreier seg om fleire hundre, ifølge Reuters.

I løpet av helga reiste mange tilbake til det som var att av heimane sine for å sjå etter livsteikn.

Søket har også spreidd seg til sosiale medium. Fleire la ut bilete av sine kjære, og bad om hjelp til å finne dei.

Meir enn 80 prosent av Lahaina er fullstendig øydelagt, seier dei lokale styresmaktene. Foto: Rick Bowmer / AP

– Eg leiter framleis etter svigerforeldra mine, skreiv Heather Baylosis på Instagram laurdag.

– Folk blir funne i live, men svært desorienterte på grunn av det dei har gått igjennom. Vi held fast i håpet!

På Facebook skriv Megan Sweeting:

– SAKNA: Far min, Michael Misaka, har vore sakna sidan brannane på Lahaina starta. Dersom det finst noko informasjon der ute om far min, ver vennleg å sei ifrå til meg.

– Eg treng berre å vite at han er trygg.