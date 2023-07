Hasteval i Spania: Ytre høgre vil knuse «woke»

I nærmare 40 varmegrader går folk til stemmeurnene i Spania. Fem månadar før planlagt.

Det bestemte statsminister Pedro Sánchez i mai, etter at han såg resultata frå lokalvala. Då tok dei konservative partia makta i fleire viktige byar, som Madrid, Valencia og Sevilla.

Sánchez meinte at han måtte ta «personleg ansvar», og påskunda parlamentsvalet frå desember til juli. Han grunngav det med at han må «få vite kva det spanske folket ønsker, og få ei avklaring på kva politisk retning regjeringa bør ta».

Dette er mennene som kjempar om spanjolane si stemme:

PSOE-leiar Pedro Sánchez og PP-leiar Alberto Núñez Feijóo​. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Statsminister Pedro Sánchez og PSOE har styrt Spania sidan 2018. Det sosialistiske partiet er kjent for å ha styrt landet gjennom økonomisk vekst. Spania er i dag eit av dei landa i Europa med lågast inflasjon.

Partiet har også gjort seg kjende gjennom ei rekke progressive lover, som sikrar rettane til kvinner og minoritetar i landet.

Dei legaliserte likekjønna ekteskap i 2005. To år etter kom Likestillingslova. I fjor kom ei samtykkelov, og i år kom ei translov. Nyleg kom også ei lov som gav kvinner moglegheit til å sjukemelde seg ved menstruasjon.

Det er slike lover som blir brukt mot dei i valkampen.

Den største konkurrenten, er det konservative partiet PP.

– Leiaren, Alberto Núñez Feijóo, er ein seriøs kandidat, han ønsker ikkje store omveltingar, og vil gi ro til regjeringa.

Det seier David Jiménez Torres, historikar og ekspert på spansk politikk ved Universidad Complutense de Madrid.

David Jiménez Torres er historikar og ekspert på spansk politikk. Foto: PRIVAT

– Folk stemmer konservativt fordi dei ønsker ei regjering som styrer ordentleg, seier Torres.

Han meiner at det først og fremst er enkeltsaker som har ført til at folk no ser mot høgre:

– Det har vore saker der politikarar har fått leiarverv utan å vere kvalifisert.

Det blei også ei stor sak då samtykkelova som PSOE innførte, førte til at fleire hundre seksualforbrytarar fekk redusert straffa si, på grunn av eit smotthol i lova. Sánchez unnskylda smottholet, og sa han skulle endra lova så raskt som mogleg.

I tillegg møtte PSOE stor motstand då partiet fjerna ei lov som kriminaliserte avstemming kring katalansk sjølvstyre, etter at Catalonia hadde folkeavstemming i 2017.

– PSOE trengde støtte frå katalanske og baskiske separatistparti for å danne regjering, og det blei spekulert i om dei fjerna denne lova i bytte mot støtte, seier Torres.

PP-leiar Alberto Núñez Feijóo er statsminister Pedro Sánchez sin største konkurrent i valet. Foto: Bernat Armangue / AP

Mot høgre

Dei nyaste meiningsmålingane viser at høgrepartiet PP, saman med ytre høgre-partiet Vox, ligg an til å vinne valet.

Sjølv om PP gjer det best på målingane, er det ytre høgre-partiet Vox som får mest merksemd i media. For viss PP skal klare å danne regjering, treng dei Vox.

Og skjer det, vil Spania få si første ytre høgre-regjering sidan Franco-diktaturet.

Ytre høgre-partiet Vox og ytre venstre-partiet Sumar blir viktige i valet på søndag. Leiarane, Santiago Abascal og Yolanda Díaz møtte til debatt på onsdag. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Det uroar Jose Maria Izquierd. Han er professor ved UiO, har forska på spansk historie, og følger spansk politikk tett.

– Alt som PSOE har bygd opp av progressive lover dei siste åra, kan dei konservative rive ned, seier han.

Izquierd meiner at det ikkje nødvendigvis handlar om at folk ønsker ei reversering av desse lovene:

– Mange konservative er ikkje imot alt det regjeringa har gjort, men dei kan ikkje akseptere ei koalisjonsregjering som treng støtte frå baskiske og katalanske nasjonalistar. For erfaring viser at koalisjonsregjeringar betyr bråk.

Professor Jose Maria Izquierd er uroa over oppslutninga kring ytre høgre-partiet Vox. Foto: UiO

Og viss PSOE skal klare å danne regjering, treng dei mest sannsynleg støtte frå både det ytre venstre-partiet Sumar og katalanske parti.

– Kvelande politisk korrektheit

Vox blei oppretta i 2013, og har hatt ein kraftig medlemsauke sidan då.

– Partiprogrammet er i stor grad basert på å rive ned PSOE sitt program, seier Izquierd.

Partiet har uttalt at dei ønsker å jobbe imot PSOE sin woke-ideologi, og ein «kvelande politisk korrektheit».

Vox-leiar Santiago Abascal vil jobbe imot «woke-ideologi». Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Partiet, leia av Santiago Abascal, går til val på mellom anna skattelette og utvising av ulovlege innvandrarar. Men det som har fått mest merksemd, er lovene Vox ønsker å oppheve.

Lover som sikrar transpersonars rettar, retten til abort, dyrerettar, i tillegg til klimalover.

I juni reiste Vox eit stor banner i Madrid, ein månad før valet. Banneret viste ulike symbol som representerer feminisme, LHBT+-rettar, FNs berekraftsmål og katalansk separatisme, som blir kasta i boss.

Dette banneret skapte stor kontrovers då det blei sett opp midt i Madrid i slutten av juni. Foto: THOMAS COEX / AFP

– Kjønnsvald finst ikkje

PSOE har arbeidd mykje med å motverke kjønnsbasert vald, og har eigne domstolar som jobbar med valdssaker mot kvinner.

Blant det som har skapt kontrovers i media, er Vox sitt ønske om å endre denne lova.

– Kjønnsvald finst ikkje, machovald finst ikkje, sa leiaren for Vox Valencia, Jose Maria Llanos, i juni.

Vox ønsker å omdefinere lova til «familiebasert vald», og meiner at lova som ho er no, er stigmatiserande overfor menn.

Foto: JON NAZCA / Reuters

Kvifor har Vox blitt så populære dei siste åra?

– Hovudgrunnen til at folk stemmer på Vox, er den same som at folk stemmer på ytre høgre-parti rundt om i Europa. Det er ei kjensle av at nasjonen står på spel, og at dei største partia ikkje gjer nok for å forsvare han, seier Torres.

Kva endringar vil vi sjå viss PP vinn – og dannar regjering med Vox?

– Viss PP kjem til makta, vil dei nok modifisere fleire av lovene til Sánchez -regjeringa, så kjem det an på kor mange seter Vox vil få, og kor mykje makt dei eventuelt kan få.

