Møtet starta kl. 22 norsk tid.

Innkallinga kom i ettermiddag, etter ønske frå både Ukraina og Russland.

Men dei to landa ser svært ulikt på kva som førte til at demninga blei skada.

Skuldingar og usikkerheit

Ukrainske styresmakter hevdar russarar har sprengt ho frå innsida, medan Russland har skulda Ukraina for å ha sprengt demninga med ein rakettoppskytar.

USA sin viseambassadør til FN, Robert Wood, seier at dei ikkje er sikre på kven som står bak demningsbresten.

– Men det gir ikkje meining at Ukraina skal gjera noko slikt mot sitt eige folk, og på sitt eige territorium, sa han på veg inn til møtet.

Russland sin FN-ambassadør, Vasilij Nebenzia, hevdar demningsbresten er resultat av ein sabotasjeaksjon, og kallar denne aksjonen ekstremt farleg. Nebenzia kallar det vidare eit krigsbrotsverk.

Fleire tusen råka

Ifølge den ukrainske presidenten starta vatn å strøyma ut av reservoaret klokka 03.50 norsk tid.

Videoar på sosiale medium, blant anna ein delt av Zelenskyj, viser store skadar på demninga, som ligg på tvers av elva Dnipro saman med eit vasskraftverk.

– Berre frigjering av heile landet kan hindra nye terrorangrep, uttala han i kveld.

Ukrainske styresmakter hevdar at 16.000 menneske held til i den «kritiske flaumsona», og at fleire landsbyar er råka.

Nova Kakhovka, i den russisk-kontrollerte delen av Kherson-regionen, har erklært naudtilstand i heile provinsen som følge av flaumane.

Om lag 600 hus i byen Nova Kakhovka skal vera overfløymde, melder russiske naudetatar i området.

Demninga inneheldt drygt 18 kubikk-kilometer med vatn. Det er ein tredel av mengda ein finn i Mjøsa, og nok til å forsyna heile det norske folk 50 år framover i tid.

Ho er 3.2 kilometer lang og 30 meter høg, demmer opp Kakhovka-reservoaret.

Det ukrainske militæret seier at bresten ikkje kjem til å hindra den ukrainske offensiven, sjølv i områda der vasstanden har stige.

– Uføreseieleg atomsikkerheits-situasjon

Demninga ligg ved Zaporizjzja atomkraftverk, som er det største av sitt slag i Europa. Anlegget har vore okkupert sidan mars 2022.

Rett før hastemøtet tok til, så melde Det internasjonal atomenergibyrået (IAEA) at behovet for nedkjøling er mindre enn om kraftverket hadde vore i full drift, og at kjøledammen på kraftverket er fylt opp.

IAEA er likevel bekymra, og ein avgrensar no bruken av kjølevatn ved kraftverket.

– Kollapsen av Kakhovka-demninga gjer ein allereie svært vanskeleg og uføreseieleg atomsikkerheits-situasjon endå vanskelegare, skriv atombyrået.