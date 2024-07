Spenninga fortset å auke i Midtausten.

Onsdag blei det heldt eit hastemøte i FNs tryggingsråd etter drapet på Hamas' politiske leiar Ismail Haniyeh i Iran på onsdag.

Fleire av talarane tek til orde for at partane må vere tilbakehaldne og gjere det dei kan for å roe konflikten.

Rosemary Anne DiCarlo, under-generalsekretær i FN, starta møtet med å understreke den «uroande» utviklinga i Midtausten.

– Det internasjonale samfunn må arbeide saman for å unngå handlingar som kan gjere konflikten mykje større og breiare veldig raskt, seier ho.

FNs generalsekretær António Guterres har også kalla hendingane dei siste dagane for ei farleg eskalering av situasjonen i Midtausten.

– Vil halde fram med å forsvare oss

Møtet blei heldt på oppfordring frå Iran med støtte frå Russland, Kina og Algerie, opplyser ein talsmann for det russiske formannskapet.

Det er Russland som har det roterande leiarvervet i FNs tryggingsråd. Iran, Syria, Libanon, Palestina og Israel var med på møtet.

Den politiske leiaren i Hamas, Ismail Haniyeh, blei drepen på onsdag. Foto: Majid Asgaripour / Reuters/NTB

Israel har framleis ikkje kommentert drapet på Haniyeh, men han har lenge vore eit ettertrakta mål for israelske styresmakter.

– Vi vil halde fram med å forsvare oss og vårt folk, sa talspersonen for Israel under hastemøtet.

Tysdag kveld angreip Israel eit mål i den libanesiske hovudstaden Beirut og drap Hizbollah nestleiar Fouad Shukr.

Det stadfesta dei på sosiale medium, noko dei like etter avpubliserte.

Natt til onsdag gjennomførte Israel eit angrep mot den iranske hovudstaden Teheran. Ismail Haniyeh blei drepen i angrepet saman med ein livvakt.

Fleire land, inkludert Russland og Kina, fordømte drapet på Haniyeh under møtet.

12 barn blei drepne då Golanhøgdene blei angrepet. Foto: Leo Correa / AP/NTB

Angrepa mot Hamas- og Hizbollah-toppane skjedde etter at 12 barn laurdag blei drepne då ein rakett trefte ein fotballbane på dei Israel-okkuperte Golanhøgdene.

Israel hevda det var Hizbollah-militsen som stod bak. Det har Hizbollah nekta for.

– Dei vil betale ein veldig høg pris for dette angrepet. Ein dei ikkje har betalt tidlegare, sa Benjamin Netanyahu etter hendinga.

USA seier dei ikkje var involvert

USAs representant i tryggingsrådet, Robert Wood, starta innlegget sitt med å understreke at Israel har rett til å forsvare seg mot angrep mot Hizbollah.

USAs representant i tryggingsrådet, Robert Wood til høgre. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / AFP

Han ber rådet stå saman for å sende eit tydeleg bodskap til Hizbollah.

Representanten seier at USA ikkje var involvert i eller informert om drapet på Hamas-leiaren natt til onsdag.

– Vi har ikkje noko informasjon om dette.

USA var heller ikkje involvert i Israels svar mot Hizbollah i Sør-Beirut, hevdar han.

Han åtvarar om at dette er eit farleg augeblink, og ber landa legge press på Iran.

– USA vil halde fram med diplomatiske tiltak for å få slutt på krigen i Gaza, seier han.

Haniyeh på offisielt besøk i Iran

Amir Saeid Iravani, Irans representant fordømmer angrepet i Teheran.

Irans FN-ambassadør. Amir Saeid Iravani. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Han seier at Haniyeh var i Iran på eit offisielt besøk då han blei angripen, og at dette ikkje berre var eit angrep mot Hamas men også på det iranske styret.

– Iran fordømmer på det sterkaste denne hendinga som eit brot på folkeretten.

Han seier at angrepet ikkje hadde vore mogleg utan hjelp frå USA.

Han åtvarar tryggingsrådet om at drapa på Hamas- og Hizbollah-leiarane viser at Israel vil eskalere konflikten.