Harvard-studenter lanserer anti-Trump-kurs

Det var en gruppe studenter ved det prestisjetunge, amerikanske Harvard University som fikk ideen til et kurs i anti-Trump aktivisme som de har kalt Resistance School.

Etter presidentinnsettelsen følte mange studenter på avmakt, håpløshet og raseri. Det var da de gikk sammen med et par professorer om å lage kurset:

- Vi ønsker å styrke ferdighetene som trengs for å gå til samlet aksjon og effektivt

MOTSTANDSSKOLEN: På Harvard kan man nå studere hvordan man best kan stå i mot president Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP

motarbeide Trumps agenda, forklarer Shanoor Seervai, som er en av initiativtakerne til studien.

Arrangørene sier til CNN at kurset er et svar på alle demonstrasjonstogene i kjølvannet av Trumps innsettelse, der progressive kjemper for kvinners rettigheter og for en politikk som baserer seg på forskning.

Kurset består av fire forelesninger som streames live på nettet, etterfulgt av interaktive hjemmeoppgaver. Og folk over hele verden kan melde seg på.

Tusenvis er påmeldt

– Det oppmuntres til å melde på organisasjoner i stedet for individer. Så langt har 3 000 organisasjoner som representerer 10 000 mennesker meldt seg på til det første kurset. Noen kommer med grupper på rundt 700 personer. Andre er mindre grupper som samles hjemme på kjøkkenet, sier Seervai.

«Hvordan kommunisere våre verdier når det skal gjøres politiske beslutninger» og «Hvordan strukturere og bygge kapasitet til politisk aksjon» er blant titlene på forelesningene som er listet opp på nettsiden til kurset.

Studieprogrammets forelesere skal ikke ha noen formelle bånd til hverken progressive eller til Det demokratiske partiet.

Arrangørene av kurset sier de er overveldet av den store interessen og at de fortsatt strever med å finne ut hvordan de skal samarbeide og kommunisere med så mange kursdeltakere.

Og hva skjer etter de fire ukene? Hvordan skal de holde oversikt over ringvirkningene av kurset? Dette er spørsmål arrangørene fortsatt strever med å finne svar på.

Uansett, kurset starter på onsdag.