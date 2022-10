Harry Potter-stjerne Robbie Coltrane er død

Robbie Coltrane er død 72 år gammel. Det bekrefter hans agent til det britiske nyhetsbyrået PA fredag kveld.

Den prisbelønte skuespilleren har slitt med sykdom de siste to årene og døde på sykehus i nærheten av hjemmet sitt i Larbert i Skottland, skriver Deadline.

Coltrane er kjent som skuespilleren bak Rubeus Gygrid, den digre skogvokteren ved trolldomsskolen Galtvort, i J.K. Rowlings Harry Potter-univers.

Robbie Coltrane er en av hovedpersonene i bøkene og filmene om Harry Potter. Her sammen med et knippe av rollebesetningen i de originale filmene. Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Watson (foran i midten) spiller de tre hovedrollene Harry Potter, Ronny Wiltersen og Hermine Grang. Foto: DON EMMERT / AFP

Skotten spilte også KGB-mannen Valentin Zukovsky i James Bond-filmene GoldenEye og The World Is Not Enough. Coltrane var også komiker og skribent.

Rowling: – Et utrolig talent

Flere tar nå til Twitter for å dele sine kondolanser.

– Jeg vil aldri kjenne noen akkurat som Robbie igjen, skriver Rowling på Twitter fredag kveld.

Forfatter J.K. Rowling har skrevet bøkene om Harry Potter. Foto: Joel C Ryan / AP

– Han var et utrolig talent, et helt unikt talent, og jeg var så heldig å kjenne ham, jobbe med ham og le av meg med ham. Jeg sender min kjærlighet og dypeste kondolanser til familien hans, fremfor alt hans barn.

Gygrid er mannen som første gang forkynner til unggutten Harry Potter at han er en trollmann i bokserien med samme navn, et faktum som er blitt holdt skjult for ham frem til 11-års dagen hans.

Robbie Coltrane sammen med Daniel Radcliffe og Emma Watson, kjent som henholdsvis Harry Potter og Hermine Grang. Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

Wizarding World, som betegner seg selv som det offisielle hjemstedet for alt om Harry Potter og Fabeldyr-serien, er i sorg over nyheten om Coltranes bortgang

– Vi er enormt triste over å høre om bortgangen til den fantastiske Robbie Coltrane. Han var en fantastisk skuespiller, en venn for alle og han vil bli dypt savnet, skriver de på Twitter.

Vant priser

Coltrane, som egentlig het Anthony Robert McMillan, er også kjent fra rollen som kriminalpsykologen Eddie «Fitz» Fitzgerald i krimdramaet «Cracker» på ITV.

For tolkningen vant Coltrane Bafta TV-prisen for beste skuespiller hele tre år på rad mellom 1994 og 1996, skriver NTB.

Coltrane har vunnet Bafta-prisen for beste skuespiller tre år på rad. Foto: Toby Melville / Reuters

– Dybde, kraft og talent

Stephen Fry, som har lest inn lydbøkene om Harry Potter på engelsk, deler sine tanker etter at nyheten om Coltranes dødsfall kom fredag kveld.

– Jeg møtte Robbie Coltrane første gang for nesten nøyaktig 40 år siden. Slik dybde, kraft og talent: morsomt nok til å forårsake hjelpeløse hikke og tuting da vi laget vårt første TV-program, «Alfresco», skriver Fry på Twitter.

– Farvel, gamle ørn. Du vil bli så fryktelig savnet.

Verdenskjent

Rowling har skrevet syv bøker, som er blitt til 8 filmer, om Harry Potter. Den første boken, Harry Potter og de vises sten, utkom i 1997. Bokserien har et samlet salg på over 500 millioner bøker, og er utgitt på 80 språk.

Siden er det laget flere såkalte «spin-offs», med blant annet filmserien basert på boka Fabeldyr og hvor de er å finne, som også er skrevet av Rowling.

Universet er også blitt til et teaterstykke. «Harry Potter and the Cursed Child» hadde premiere i London i 2016. Da gjorde Rowling det klart at det var slutt på historiene om den unge trollmannen.