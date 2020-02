Det er trolig bare et spørsmål om tid før hertugen og hertuginnen av Sussex må slutte å bruke sine kongelige titler i sosiale medier.

Deres nypolerte merkevare «Sussex-royals» er en viktig del av parets nye millionsatsing på et nytt liv i offentligheten, men nå er det trolig slutt.

Bruken av deres kongelig tittel er en godt synlig del av parets framstilling av seg selv i sosiale medier. Instagramkontoen har trukket til seg millioner av fans verden over. De få glimtene folket har fått sett av nå ni måneder gamle Archie har stort sett vært på Instagram.

Paret har og brukt store summer på Meghans Los-Angeles baserte reklamebyrå for at de skulle sette opp deres nye nettsider.

Det er salg på varer med bilder Harry og Meghan etter at paret flyttet til Canada. Foto: Stringer / Reuters

Det var på de nye nettsidene at det unge paret først la fram sine planer om å flytte til Nord-Amerika og legge bak seg det kongelige åket i Storbritannia med snorklipping og mottagelser. De ville heller tjene penger på å brette ut sine mentale problemer i TV-dokumentarer, låne bort stemme til tegnefilmer, og holde foredrag.

Slottet vurderer saken

Etter noen dagers intens krise og familieråd endte det med at Dronning Elizabeth tok fra dem deres kongelige titler. Flere britiske aviser skriver at Dronningen nå setter foten ned for bruken av titlene i sosiale medier også. For oss som følger kongehuset tett, kom ikke det som noen overraskelse.

Dronning Elizabeth vil sette ned foten for Harry og Meghans bruk av kongelig tittel i sosiale medier. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Problemet er at det blir vanskelig for Harry og Meghan å ikke bli utsatt for kraftig kritikk for å utnytte sin status for å tjene penger når de bruker «kongelig» i sin markedsføring av seg selv.

Slottet har foreløpig ikke bekreftet at Harry og Meghan må bytte navn, men de har tidligere sagt at dette er noe de skulle vurdere.