Harris snakket til ansatte ved kampanjehovedkvarteret

– Ta godt imot henne, hun er den beste, sier USAs president Joe Biden om visepresident Kamala Harris på telefon til demokratenes valgkampanjestab i Wilmington.

Han la til at han vil hjelpe henne på alle mulige måter.

Biden, som ble syk med covid-19, forrige uke, deltok på møte via telefon.

– En ære

USAs visepresident, Kamala Harris, ble introdusert av ektemannen Dough Emhoff fra talestolen.

– Jeg skal støtte min kone som stiller som presidentkandidat i USA. La meg gjøre det klart, vi skal vinne dette valget, sa Emhoff.

– Det har vært min største ære å være Bidens visepresident. Jeg elsker Joe Biden, det gjør vi alle, sa USAs visepresident Kamala Harris da hun kom på talestolen.

Harris velger å beholde de samme teamlederne for valgkampen, Jen O'Malley Dillon og Julie Chavez Rodriguez, som jobbet for Joe Biden, frem til han trakk seg som presidentkandidat.

– Dette teamet er grunnen til å vi kommer til å vinne presidentvalget i november. Det vet jeg, la hun til.

Hun fremhevet at de tror på frihet, muligheter. Ikke bare for noen, men for alle

– Det er 106 dager til presidentvalget, det blir vanskelig, men vi kommer til å klare det.

– Min intensjon er å gjøre meg fortjent til denne nominasjonen og vinne mot Donald Trump i november.