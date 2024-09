Harris og Biden i valgkampmøte i Pennsylvania

I møte med 600 stålarbeidere i en fagforeningssal i Pittsburgh lovte Harris å hindre at stålgiganten U.S. Steel blir solgt til japanske Nippon Steel.

– U.S. Steel er et historisk amerikansk selskap, og det er avgjørende for vår nasjon at vi har sterke stålselskaper. U.S. Steel må forbli amerikanskeid og amerikansk-drevet, sa Harris.

Kamala Harris hyllet stålfabrikk Du trenger javascript for å se video.

Mandag var Labor Day, som markerer starten på innspurten i valgkampen foran valget 5. november.

Møtet i Pittsburgh var det første valgmøtet der hun opptrådte sammen med Biden siden han trakk seg og utpekte henne som sin etterfølger.

– Det var ikke Wall Street som bygde Amerika. Det var middelklassen og fagforeningene som gjorde det, sa president Biden som talte før Harris.

Han gjentok at han vil gjøre alt han kan for å hjelpe Harris til å vinne valget.

Demokratenes Presidentkandidat Kamala Harris og president Joe Biden i Pittsburgh i Pennsylvania. Foto: Quinn Glabicki / Reuters/NTB

U.S. Steel har inngått avtale om å bli kjøpt opp av japanske Nippon Steel for 14,9 milliarder dollar.

Selskapet sier et salg er den beste løsningen for de ansatte, men mange av de fagorganiserte arbeiderne er bekymret, og Republikanernes presidentkandidat Donald Trump har gjort det klart at han vil stanse salget om han blir valgt.

Valg om 64 dager

Arbeiderne i det såkalte rustbeltet i vippestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin kan bli avgjørende ved valget i november, og det er ventet at både Harris og Trump fokuserer på dem.

Harris talte også om at det er rundt to måneder igjen til valget.

– Venner, det er 64 dager igjen til valgdagen, og stemmesedlene vil bli tilgjengelig i Pennsylvania om 14 dager, sa hun.

Trump holdt seg hjemme mandag, men Harris hadde valgmøte ikke bare i Pittsburgh, men også i bilbyen Detroit i Michigan.

Den siste nasjonale meningsmålingen viser at Harris leder med 45 mot 41 prosent over Trump, men det er utfallet i de enkelte delstatene som vil avgjøre valget.