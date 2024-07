Harris mot Trump: Hvem vil vinne og hva vil duellen handle om?

Årets presidentvalgkamp i USA er allerede blitt en av historiens mest dramatiske.

For drøyt en uke siden ble tidligere president Donald Trump skutt på et valgmøte i Pennsylvania. Søndag besluttet president Joe Biden å trekke seg som presidentkandidat.

Nå seiler visepresident Kamala Harris opp som Demokratenes favoritt til å utfordre Trump ved presidentvalget 5. november, hvis hun får partiets tillit på landsmøtet i august.

NRK har snakket med tre USA-kjennere om Kamala Harris' vinnersjanser og hvilke veivalg hun står overfor.

Sigrid Rege Gårdsvoll, journalist og kommentator i Vårt Land og kommentator for AmerikanskPolitikk.no

Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien Civita

Henrik Heldahl, politisk journalist i Nettavisen og kommentator for AmerikanskPolitikk.no

Hvem kan utfordre Harris?

Gårdsvoll: – De kanskje mest sannsynlige var guvernørene Gretchen Whitmer i Michigan og Gavin Newsom i California. De to ble nevnt oftest. En tredje var Andy Beshear, guvernøren i Kentucky. Han er ung og har tid på seg på å bli presidentkandidat. Mange i partiet, inkludert de tre nevnte, har gitt uttrykk for at de støtter Harris.

Løkke: – Akkurat nå er det vanskelig å se at noen skal forsøke å utfordre henne. De viktigste utfordrerne har stilt seg bak Harris. Det ser ut som hele Det demokratiske partiet nå konsoliderer seg omkring kandidaturet til Harris.

Heldahl: – Nå tror jeg alle forstår at den eneste måten de kan klare å vinne på, er at hele partiet går i samme retning. At det ikke er noen vits i å hoppe inn og konkurrere mot Harris. Det vil se veldig egoistisk ut hvis en guvernør plutselig sier «jeg vil ha nominasjonen» foran hun som har Bidens støtte.

USAs visepresident Kamala Harris markerte sammen med en rekke kvinner i Phoenix, Arizona den 24. juni i år at det er to år siden landets høyesterett opphevet dommen Roe v. Wade og med det fjernet den føderale retten til abort. Abortsaken og kvinner blir sentralt hvis hun skal klare å vinne presidentvalget. Foto: Rebecca Noble / Reuters

Hva er Harris' styrker?

Gårdsvoll fremhever at Harris er tydelig og skarp i møte med Trump. I tillegg trekker hun frem følgende:

God i møte med mennesker.

Appellerer ganske bredt i det demokratiske partiet.

Gjør det bedre enn Biden blant yngre og personer med minoritetsbakgrunn.

Løkke peker på Harris' bakgrunn som kvinne og minoritet som fordelaktig for oppslutningen og at hun har kvaliteter som hun kan bruke:

God når sakene er konkrete. Hun gjorde det skarpt som ansvarlig i kryssforhørene i Senatet i forbindelse med utnevnelser av høyesterettsdommere.

God i mindre forsamlinger, hvor hun kan snakke direkte med folk og fremstå som en varm personlighet.

Heldahl tror yrkesbakgrunnen kan være en fordel:

Var som statsadvokat veldig streng mot kriminelle og har med det en historikk som kan ha appell mot velgere i sentrum.

Kan få opp entusiasmen blant kvinner og personer med innvandrerbakgrunn, som støttet Biden, men hvor han det siste året har tapt støtte.

... og svakheter?

Gårdsvoll trekker frem Harris mislykkede presidentvalgkamp i 2019/2020:

Leverte dårlig i valgdebatter.

Fikk ikke nok støtte fra svarte velgere, som heller gikk til Joe Biden.

Har vært ganske usynlig som visepresident.

Løkke sier Harris fort snubler når hun skal prøve å snakke visjonært om politikk:

Hadde problemer med å formulere et tydelig program da hun stilte som presidentkandidat i 2020.

Usikkert hvor godt hun treffer hvit arbeiderklasse i Midtvesten. Der har hun noe å bevise i valgkampen.

Heldahl peker på at Harris ligger godt til venstre i det amerikanske politiske landskapet og at hun derfor har en jobb å gjøre:

Må overbevise den hvite middelklassen om at hun ikke er for venstrevridd. Har tidligere ikke vært nødt til å vinne velgerne i midten fordi hun kommer fra California, som er så langt til venstre som en stor delstat i USA kan være.

Må nå frem til arbeiderklassevelgere og hvite velgere uten høyere utdanning i de tre viktige vippestatene i Midtvesten; Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, som gir Demokratene korteste vei til seier i november. Kan ha en større appell i de tre vippestatene lenger sør: Arizona, Georgia og Nevada.

En av disse kan bli Harris' visepresident Dersom Kamala Harris formalt blir valgt som demokratenes presidentkandidat må hun raskt bestemme seg for hvem som skal bli hennes visepresident. Dette er noen av personene som kan få spørsmålet. Rusty Jones / AP Roy Cooper, Guvernør i North Carolina Cooper er guvernør i en sterk republikansk stat. Trump vant i North Carolina både i 2016 og 2020. Til tross for dette har Cooper relativt sterk støtte og får ros for sitt fokus på økonomisk utvikling. Fordel ved å velge Cooper:

Guvernør i vippestaten North Carolina Status til Harris:

Stiller seg bak Harris KENT NISHIMURA / AFP / NTB Pete Buttigieg, transportminister Buttigieg stilte som presidentkandidat ved valget i 2020. Da Biden og Harris vant ble han transportminister i Bidens regjering. Han er den første åpent homofile personensom har fått plass i presidentens kabinett. Buttigieg har også tjenestegjort i Afghanistan. Fordel ved å velge Buttigieg:

Har sterke bånd til vippe-staten Michigan Status til Harris:

Stiller seg bak Harris Timothy D. Easley / AP Andy Beshear, Guvernør i Kentucky Andy Beshear er guvernør i den sterkt republikanske staten Kentucky, hvor 25 prosent stemte på Trump i 2020. Han har jobbet for å forhindre lovgivning som forbyr aborter og kjønnsbekreftende behandling for transkjønnede ungdommer i staten. Fordel ved å velge Beshear:

Guvernør i den tradisjonelt republikanske staten Kentucky

Status til Harris:

Mulig utfordrer til Harris

AP Gretchen Whitmer, Guvernør i Michigan Whitmer har blitt svært populær i Michigan gjennom ærlige samtaler og fokus på hverdagslige saker. Hun ble vurdert som visepresident-kandidat av Biden før Harris til slutt ble valgt. En Harris-Whitmer-kombinasjon ville vært historisk som den første kvinnelige duoen i et presidentvalg i USA. Fordel ved å velge Whitmer:

Guvernør i vippestaten Michigan Status til Harris:

Stiller seg bak Harris Manuel Balce Ceneta / AP Mark Kelly, Senator i Arizona Kelly er både tidligere kaptein i den amerikanske marinen og astronaut. Tradisjonelt er Arizona republikansk, men Kelly har nå vært senator der i to perioder. Siden Arizona grenser til Mexico har han mer tyngde i debatter knyttet til grensekontroll.

Fordel ved å velge Kelly:

Senator i vippestaten Arizona

Status til Harris:

Stiller seg bak Harris Matt Rourke / AP Josh Shapiro, Guvernør i Pennsylvania Shapiro ble guvernør i Pennsylvania i fjor, men blir allerede sett på som en kommende stjerne i det demokratiske partiet. Han er utdannet advokat og fra 2017 til 2023 var han justisminister i Pennsylvania. Fordel ved å velge Shapiro:

Guvernør i vippestaten Pennsylvania Status til Harris:

Stiller seg bak Harris Charles Rex Arbogast / AP Jay Robert "J.B." Pritzker, Guvernør i Illinois Milliardæren Pritzker har bidratt mye økonomisk til demokratene. Han er kjent for å gå hardt ut i kritikken av Trump. Fordel ved å velge Pritzker:

Har som Guvernør gjort Illinois til "den mest progressive staten" for reproduktive rettigheter. Staten har blitt et sted folk kan reise til for å trygt utføre aborter.

Status til Harris:

Mulig utfordrer til Harris

Hvem velger hun som visepresident?

Gårdsvoll mener Harris bør se etter en politisk moderat, hvit mann, gjerne fra Midtvesten.

Roy Cooper, guvernør i North Carolina

Josh Shapiro, guvernør i Pennsylvania

Løkke sier at det viktigste med en visepresident er en som kan overta som president på dagen, samtidig som vedkommende kan utfylle Harris politisk. Det vil si en som har appell i den hvite arbeiderklassen.

Josh Shapiro, guvernør i Pennsylvania

Gretchen Whitmer, guvernør i Michigan

Heldahl tror Demokratene aldri har hatt større behov for en kjedelig hvit mann fra en vippestat enn nå.

Josh Shapiro, guvernør i Pennsylvania

Andy Beshear, guvernør i Kentucky, en delstat som Demokratene ikke har vunnet i et presidentvalg.siden 1996

Kan Kamala Harris slå Trump?

Gårdsvoll peker på meningsmålinger som ble publisert før Biden trakk seg og som viste at Harris gjorde det bedre enn Biden

Løkke mener Harris har en god mulighet til å slå Trump.

– Vi skal huske på at hun automatisk samler en veldig stor «anti Trump-koalisjon». Biden er i Det hvite hus fordi han ikke er Trump, og det kommer også til å bli viktig i 2024.

– Harris opptrer mer presidensielt enn Trump. Trump er sin egen verste fiende. Jo mer han er i mediene, jo mer minner han velgerne på at Trump er Trump. Spørsmålet er om Harris klarer å utnytte dette.

Heldahl tror også Harris kan vinne valget, men at Trump starter som favoritt.

– Det er ingen tvil om at hun er underdog per nå.

Dette skjer fremover mot valget i USA Demokratene holder nettavstemning Demokratene velger trolig sin presidentkandidat gjennom en nettavsteming som avsluttes den 7. august. Det betyr at eventuelle motkandidater til Harris bare har denne uka til å melde seg.

Demokratenes landsmøte i Chicago Den endelige avgjørelsen om hvem som blir demokratenes kandidat for president og visepresident vil trolig offentliggjøres på landsmøtet i Chicago.

Den andre presidentdebatten Donald Trump vil møte demokratenes presidentkandidat i debatt på ABC news.

Trump dømmes Dommen i rettssaken mot Trump er planlagt avsagt denne dagen.

Valgdag i USA Vis mer

Hvilke saker vil duellen handle om?

Gårdsvoll mener Trump vil bruke Bidens exit som et ankepunkt mot Harris og stille følgende spørsmål:

Har Harris holdt tilbake informasjon om Bidens helse? Hva visste hun og når visste hun det?

Løkke ser for seg at Trump kommer til å grille Harris på særlig tre påstander:

Grensepolitikk og migrasjon: I 2021 gjorde Harris et intervju med TV-kanalen om den amerikansk-meksikanske grensen, som ble omtalt som katastrofalt. Slike tabber har hun ikke råd til nå.

At Biden ifølge Trump har vært den verste presidenten noensinne, med en katastrofal økonomisk politikk

At Kamala Harris ifølge Trump har stjålet nominasjonen fra Biden, og at han ble presset ut av valgkampen.

Heldahl peker på områder hvor valget kan bli avgjort: