Harris kåret til debattvinner: – Et skikkelig gjennombrudd

De fleste kommentatorer har utropt Kamala Harris til vinner etter nattens presidentdebatt mot Donald Trump.

Selv konservative og Trump-vennlige Fox News mener at Harris vant debatten.

Også den republikanske senatoren Lindsey Graham ga Trump en hard dom. Han mener at Trump gikk glipp av viktige muligheter til å svare Harris.

Graham viste til Harris' utsagn om at administrasjonen deres «arvet et kaos».

– Jeg ropte og skrek at nei, det gjorde dere ikke! Dere arvet lave bensinpriser, en sikker grense, koronavaksine, den største endringen i Midtvesten i min livstid og Abraham-avtalene. Og nå er alt gått til helvete, sa Graham til journalister, ifølge Politico.

Nå gjenstår knappe to måneder igjen til valgdagen 5. november.

Meningsmålinger viser at det er et jevnt løp mellom Harris og Trump. For å vinne må de klare å overbevise velgere i vippestater, delstater der det ikke er et klart flertall for en av kandidatene.

– Dette var en veldig god kveld for Kamala Harris. Hun brukte muligheten til å nå et stort publikum, se inn i kamera og presentere seg selv og sine verdier, sier Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i tankesmia Civita.

Kamala Harris lykkes i å vippe Trump av pinnen under debatten. Foto: SAUL LOEB / AFP/NTB

Spørsmålet er om Harris' debattprestasjon gir henne velgerne hun trenger.

– Det kan være et bidrag, men det er mange ting som kan være et forsiktig bidrag, sier Løkke.

– Har vist at hun er klar

Andre påpeker at det frem til debatten har vært tvil om hvorvidt Harris har vært egnet som leder.

– Jeg tror Harris kan ha fått et skikkelig gjennombrudd her, sier Hilmar Mjelde, professor i statsvitenskap, til NRK.

– Jeg mener at Harris ettertrykkelig har vist at hun er klar til å være president, sier han.

Donald Trump etter debatten mot Harris. Foto: Matt Slocum / AP/NTB

Mjelde tror at vi vil se noen tydelige reaksjoner fra Trump etter debatten.

– Trump takler ikke motgang godt. Han kommer til å lange ut mot henne og media og gjerne sparke valgkampmanagerne sine. Trump gjør ofte utskiftninger i det politiske teamet sitt når ting butter imot, sier han.

Kunne ha blitt katastrofalt

USA-ekspert Sofie Høgestøl mener det var viktig for Harris å komme godt ut av debatten.

– Hvis hun hadde hatt en dårlig kveld, kunne det ha vært katastrofalt for henne, sier Høgestøl.

Hun er likevel usikker på om debatten var nok til å mobilisere velgerne på gjerdet.

– Men jeg tror at den kan ha mobilisert flere av Harris' velgere. Hennes viktigste jobb har vært å samle velgerne som stemte på Biden sist, sier Høgestøl.

En mann holder et Harris-flagg mens han ser på debatten mellom Trump og Harris. Foto: SETH HERALD / AFP/NTB

Høgestøl er spent på om debatten vil gi utslag på meningsmålingene.

– Trump flyter jo litt på at når han har dårlige dager så straffes han ikke for det, slik mange andre politikere blir. Så det blir spennende å se om dette endrer seg nå, sier hun.

Hilmar Mjelde tror på sin side ikke at debatten alene vil flytte nok velgere.

– Harris' største problem er at hun er sittende visepresident i en tid hvor det er stor misnøye med regjeringer verden over. Vi så det i valgene i India, Frankrike og Storbritannia i år. Det lover egentlig ikke godt for Harris, sier professoren.

Må overbevise vippestatvelgere

Det er under to måneder siden Kamala Harris overtok Joe Bidens plass som demokratenes presidentkandidat. For mange velgere er Harris fortsatt relativt ukjent, til tross for at hun har vært Bidens visepresident.

– Spørsmålet var jo om Harris greide å henvende seg og gi et godt inntrykk til de som fremdeles er litt i tvil, som føler at de ikke kjenner henne godt nok. Det synes jeg hun greide, sier Eirik Løkke.

Mange av Trumps tilhengere har likevel vist seg å være svært lojale. Løkke tror ikke debatten er nok til å få dem til å skifte side.

Republikanske velgere ser på debatten i en bar i San Francisco. Foto: Juliana Yamada / AP/NTB

Nå står kandidatene overfor noen hektiske uker før valget. Løkke påpeker at valgkampen så langt har vært preget av store hendelser. Joe Biden trakk seg etter debatten mot Trump i juni. Noen uker senere overlevde Trump et dramatisk attentat.

– Nå kommer det til å være et forsøk på å mobilisere sine egne velgere så mye som mulig. Særlig i vippestatene, som kommer til å avgjøre dette valget, sier Løkke.

Mjelde tror det blir viktig at Harris viser seg mer på skjermen nå.

– Harris kan og bør etter mitt syn gjøre mye mer TV-intervjuer nå. Etter hva jeg har sett fra henne på landsmøtet og i nattens debatt skjønner jeg ikke hvorfor hun tilsynelatende har såpass liten tiltro til egne TV-ferdigheter, sier han.

Ingen ny presidentdebatt planlagt

Foreløpig var debatten natt til onsdag den eneste som var avtalt mellom Harris og Trump. TV-kanalen Fox News har nå foreslått at de kan arrangere nok en debatt mellom kandidatene.

Velgere som støtter Harris ser på debatten i Nashville, Tennessee. Foto: SETH HERALD / AFP/NTB

I begynnelsen av oktober er det også duket for debatt mellom visepresidentkandidatene: Harris' Tim Walz og Trumps J.D. Vance.

– Fremover nå så er det et spørsmål om det blir en ny debatt eller ikke. Men utover det er ikke noen store, samlende begivenheter, utover intervjuer og pressekonferanser, for de to kandidatene, sier Løkke.

– Så får vi se hvilke typer intervjuer og ikke-iscenesatte situasjoner Harris etter hvert har. Men også hvordan Trump reagerer videre.