Harris fant Trumps sinnaknapp

Det første møtet mellom Donald Trump og Kamala Harris varte i 93 energiske minutter.

Det begynte med at de to litt overraskende tok hverandre i hånden. Men debatten i Philadelphia tok av allerede etter kort tid.

Innvandring var temaet og Harris gjorde narr av Trumps folkemøter og sa de er så fulle av fiksjon og på-kanten-teorier at folk går tidlig hjem.

Trump ble synlig irritert og kastet seg over nettopp et usant rykte fra internett:

Donald Trump var tydelig opprørt under debatten. Foto: Alex Brandon / AP

At innvandrere i en by i delstaten Ohio har spist hundene og kattene til dem som bor der.

Det var nettopp slik eventyrfortellinger Harris siktet til.

Hun fikk snart hjelp av ABCs debattledere til å understreke at det ikke finnes noen beviser for at innvandrere i Springfield har spist hunder.

Kamala Harris fulgte opp med et stort smil og sa at slike uttalelser er grunnen til at 200 republikanske politikere allerede har sagt de vil stemme på henne.

Smilende og forknytt

Etter dette var kroppsspråket til de to kandidatene synlig ulikt.

Men Trump virket stadig mer irritert og så stivt rett fram, smite Harris, noen ganger triumferende, mens han snakket.

Donald Trump retter en pekepinner mens han debatterer mot Harris. Foto: AFP

Trump vill stadig tilbake til å snakke om innvandring, Og kom med flere påstander som ikke stemte.

Tre mot en

Mange republikanere reagerer på debattledelsen fra ABC News, som de mener hadde en slagside. På CNN sier en kommentator at dette i lange perioder var tre mot en.

Debattlederne David Muir og Lindsay faktasjekket Trump flere ganger på direkten.

Harris slapp imidlertid unna med blant annet med ukorrekte fakta om økonomien. Hun svarte aldri på om hun mener amerikanerne har det bedre nå enn før Joe Biden ble president.

Trump ble derimot grillet om uttalelser rundt valget i 2020 og stormingen av kongressen 6. januar 2021.

Mer splittelse

Kamala Harris så flere ganger rett inn i kamera og henvendte seg direkte til velgerne.

Hun ba dem bli med inn i en ny epoke der USA skal være mindre splittet.

Donald Trump etter debatten. Foto: Matt Slocum / AP

Men det er lite som tyder på at kveldens debatt vil bringe amerikanerne nærmere hverandre.

Trump avsluttet det hele med å si at Biden og Harris har vært den verste president og visepresidenten i amerikansk historie og at de har ødelagt landet.

Ydmyket om utenrikspolitikk

Harris sa også at ledere i verden ler av Trump.

Han svarte med å si at Ungarns Viktor Orban liker ham og trakk fram ros han har fått fra Jens Stoltenberg for å ha fått europeiske land til å betale mer til Nato

Forskjellen i kroppsspråk ble stadig tydeligere utover i debatten

Selv om mikrofonen var slått av når den andre snakker, ble det åpenlys krangling da Trump sa at Harris vil konfiskere våpnene til alle amerikanere.

Harris sjekker klokken under en pause i debatten. Foto: Alex Brandon / AP

Harris ba ham slutte å lyve, og sa og at både hun og visepresidentkandidat Tim Walz eier våpen.

Etter avslutningsreplikker der de begge tegnet et bilde av hvordan USA trenger en ny retning, var debatten ferdig tre minutter på overtid og Harris og Trump kunne forlate studioet.

De tok hverandre ikke i hånden.