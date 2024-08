«Når jeg blir president vil jeg fra dag én prioritere å få ned prisene», kunngjorde Harris på X før valgmøtet i Raleigh i Nord-Carolina fredag kveld norsk tid.

Det er det første møtet der Harris taler om politikken hun vil føre hvis hun vinner presidentvalget om knapt tre måneder.

Konkret er det planen hennes for å «redusere utgiftene for middelklassefamilier og konfrontere selskapers urimelige prisøkninger», opplyser kampanjen hennes. Det skriver Reuters.

Møtet skulle skje i forrige uke, men måtte utsettes på grunn av storm.

Harris entret valgmøtet til tilsynelatende fullsatt sal og jubel. Allerede fra start sendte hun stikk i Donald Trump og republikanernes retning.

– Dette valget handler om to veldig forskjellige visjoner for nasjonen. Vår, som fokuserer på fremtiden – og deres, som fokuserer på fortiden.

Det var god stemning når Harris entret valgmøtet. Foto: Jonathan Drake / Reuters

Etter en tid med pandemi og usikkerhet hevder Harris at per nå har USAs økonomi aldri har vært sterkere. Hun skryter av at Biden-Harris administrasjonen har fått 16 millioner nye jobber på plass og inflasjonen er ned med 3 prosent.

Men denne framgangen er det få amerikanere som får kjenne på. Prisen på mange av de regelmessige kjøpene, som mat og drivstoff, er fortsatt høye for mange amerikanere.

Dyrere mat

Å få bukt med inflasjonen er et hovedfokus i kampanjene til både demokraten Harris og Republikanernes utfordrer Donald Trump.

Torsdag holdt Trump en pressekonferanse om inflasjonen, hvor han kritiserte prisøkningene som har skjedd mens Joe Biden har vært president.

– Når jeg er valgt inn som president vil jeg gjøre det til min topp prioritet å få ned prisene, og få til økonomisk sikkerhet for alle amerikanere, uttalte Harris fra talerstolen i Raleigh.

Fra 2019 til 2023 økte prisene på mat med 25 prosent, ifølge Reuters. Men den siste tiden har inflasjonstallene begynt å synke.

Men Harris vil ikke legge all skylden på inflasjonen. Hun påpeker at inflasjonstallene er på vei ned, men også at mange av de største matselskapene i USA opplever større profitt nå enn på to tiår.

– Jeg vil arbeide for å vedta et føderalt forbud mot prisspekulasjon på matvarer.

Hus og helse

Torsdag deltok Biden og Harris på et felles møte i Maryland. Der feiret de at Medicare-programmet har lykkes med å forhandle ned prisene på flere medisintyper.

På podiet i kveld skryter hun av å sørget for at tilgangen til insulin kun skal koste 35 dollar i måneden. I tillegg til å ha redusert prisen på ti livsviktige medisiner på opptil 80 prosent for seniorer.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Veien mot valget: Hva skjedde?».

Harris kommer òg med store lovnader om husmarkedet i USA.

Hvis hun blir valgt lover hun at mot slutten av hennes første periode skal det ha blitt bygd tre millioner nye hjem og utleieboliger, som prismessig skal være tilgjengelig for middelklassen.

– Vi vil sørge for at disse hjemmene faktisk går til arbeidende amerikanere, ikke bare investorer, sier Harris mens hun kaller ut bolighaier som konspirerer for å holde prisene høye.

På samme tid påstår hun at Project 2025-agendaen vil øke den jevne amerikaners boliglån med 1200 dollar, eller rundt 13.000 kroner.

Vil legge en ny kurs

Det var få gode ord om Donald Trump å oppdrive i talen til Harris. For det meste anklaget hun ham for å kjempe for milliardærer og store selskap, mens hun malte seg selv som arbeider- og middelklassens forkjemper.

Det var ikke mange positive skildringer å høre når Harris snakket om Trump. Foto: Jonathan Drake / Reuters

Trump hadde besøkt Nord-Carolina to dager i forveien, hvor han selv skulle snakke om økonomien. Ifølge Harris oppga han ingen «seriøs plan» for å redusere utgiftene til amerikanerne.

– Nå er tiden inne for å legge en ny kurs framover, avsluttet Harris.