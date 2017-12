Harpviken om Kabul-angrep: – Ikkje tilfeldig

Meir enn 40 menneske blei drepne i fleire eksplosjonar vest i Kabul torsdag. Ei gruppe som hevdar å vere tilknytt IS har tatt på seg skulda for angrepet. Sjiamuslimske område har vore mål for mange angrep dei siste månadene.

– Vi ser akkurat det same som vi såg i Irak og i Syria, at IS heilt systematisk rettar angrepa inn mot sjiamuslimar. Dei ser jo ideologisk sett ikkje på sjiamuslimar som muslimar i det heile, dei blir rekna som fråfalne, seier Kristian Berg Harpviken.

I juli 2016 blei minst 80 menneske drepne og meir enn 200 såra i eit sjølvmordsangrep mot ein stor sjiamuslimsk demonstrasjon i Kabul. I oktober i år blei 71 menneske drepne i eit angrep på ein moske i ein annan sjiamuslimsk bydel. IS tok på seg skulda også for dette angrepet.

Ein mann flyktar etter eksplosjonen vest i Kabul torsdag. Foto: Shah Marai / AFP

– Symbolsk viktig angrep

– Ikkje berre skjer dette angrepet no, på eit sjiamuslimsk kultursenter, det skjer også i det som er ein nokså rein sjiamuslimsk bydel i Kabul, seier Harpviken.

Angrep i Kabul det siste året Ekspandér faktaboks Minst 427 mennesker er drept i ulike angrep i Kabul det siste året (oppdatert fram til 21. november 2017): 7. november: To personer ble drept og tjue personer ble såra i et angrep mot fjernsynsstasjonen Shamshad TV.

21. oktober: 15 rekrutter i den afghanske hæren ble drept i et selvmordsangrep mot et militærakademi i Kabul.

20. oktober: 56 mennesker ble drept og 55 såret i et selvmordsangrep mot den sjiamuslimske Imam Zaman-moskeen vest i Kabul. IS har påtatt seg ansvaret.

25. august: Minst 25 mennesker ble drept og over 40 såret i en terroraksjon under fredagsbønnen i den sjiamuslimsk Imam Zaman-moskeen i Kabul. Det skal ha vært fire angripere, og alle disse ble ifølge politiet drept. IS har tatt på seg ansvaret.

24. juli 2017: Minst 26 personer ble drept og 41 såret av en bilbombe som gikk av i nærheten av en buss i et sjiamuslimsk nabolag i Kabul. Taliban-opprørere hevder å stå bak angrepet.

3. juni 2017: Minst 20 mennesker ble drept i flere eksplosjoner under en begravelse i Kabul.

31. mai 2017: Minst 150 mennesker ble drept og over flere hundre såret av en bilbombe i Kabuls ambassadestrøk, like ved den tyske ambassaden.

8. mars: Et selvmordsangrep fulgt av et militært angrep mot Afghanistans største militære sykehus kostet minst 30 menneskeliv og såret over 50. IS hevdet å stå bak angrepet.

1. mars: Minst 16 personer ble drept og 38 såret i to angrep ved Kabuls militærskole vest i byen og foran hovedkvarteret til den afghanske etterretningstjenesten øst i byen.

7. februar: Minst 19 personer ble drept og over 40 såret i et angrep ved høyesteretts bygning i sentrum av Kabul.

10. januar: Minst 38 mennesker drept i et dobbelt bombeangrep nær nasjonalforsamlingen. Taliban har påtatt seg ansvaret.

21. november: Minst 30 mennesker drept i et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Kabul. IS har påtok seg ansvaret. Kilde: NTB

– Angrepet er derfor symbolsk svært viktig. Det er heilt opplagt ikkje tilfeldig at det skjedde akkurat her, seier han.

– IS møter mykje motstand i andre land. Kva spelerom har organisasjonen i Afghanistan?

– Spelerommet ha vore avgrensa, og det er blitt endå meir avgrensa i den seinare tid. Det har vore gjennomført svært sterke angrep mot IS både frå den internasjonale alliansen, frå dei afghanske regjeringsstyrkane og frå Taliban, som jo ønskjer å ha opprøret i Afghanistan som sitt domene. Så her er det mange motstandarar, seier Harpviken.

Afghanske tryggingsstyrkar tok kontroll over området der eksplosjonane fann stad. Foto: Rahmat Gul / AP

– IS har klort seg fast

– IS har greidd å klore seg fast i nokre område, ikkje minst i det austlege Afghanistan, og dei IS-angrepa vi har sett dei siste månadene, kjem nettopp frå IS-grupperinga der, seier han.

– IS er under kraftig press i Syria og Irak. Kva fører det til?

– Vi ser eit IS som prøver å vende merksemda mot andre delar av verda. Vi har sett fleire angrep i Aust-Afrika, ikkje minst i Somalia, og det er lett å tenkje seg at det som skjer Afghanistan er ein del av det same mønsteret. Vi veit at desse relativt små IS-grupperingane i Afghanistan står i kontakt med den sentrale IS-leiinga. Det å spreie opprøret til andre delar av verda, kan vere ein måte å vise styrke på, seier Harpviken.