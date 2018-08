Hårkunstneren i Abidjan

Läetitia bruker hår og hodet sitt når hun vil ha noe sagt. Foto: Läetitia Ky / Privat

De lange fingrene løper fort gjennom det svarte håret. Det kunstige håret danderes rundt ståltråder og forandres til en installasjon eller en «statue». En stor munn eller en elefant.

En lyspære eller en kvinne som danser oppå hodet hennes. En pistol som kommer ut av fletta.

Det er tilsynelatende ingen grenser for hva 21 år gamle Läetitia Ky kan plassere der oppå hodet.

Hjemme i leiligheten fabulerer hun med ståltråd og løshår. Bildene legger hun på Instagram der hun har mer enn 120.000 følgere. De fantasirike installasjonene har vekket oppmerksomhet langt utenfor det vestafrikanske landet, nå også fra en NRK-reporter på besøk i Elfenbenskysten største by, Abidjan.

Ikke bare tull

Läetitia sier hun elsker valper. her har hun laget seg en. Foto: Läetitia Ky / Privat

– Det er ofte bare for moro, men mange ganger er det fordi jeg vil si noe. Jeg syns det er viktig å snakke om kvinner, om aksept og at vi skal kunne godta den man er, sier hun.

Mange kvinner med afrikansk opphav kjemper en kamp mot krøllene naturen har gitt dem, mens andre tar til orde for at de burde være stolte av utseende sitt. Under hashtagen «naturalcurlyhair» på Instagram finner vi rundt 100.000 bilder med krøller i fri dressur. Her er ikke hårpryden strammet inn i fletter eller gjemt under en parykk eller et tøystykke, slik mange bruker.

Stolthet over afrikansk opphav

Et gammelt bilde av en afrikansk kvinne med en kunstferdig frisyre inspirerte Läetitia. Foto: Rights Managed / Mary Evans Picture

I motsetning til mange afrikanske kvinner, nekter Läetitia å la konvensjoner styre utseendet.

– Men hvordan fikk du ideen til å begynne med dette?

– Jeg fikk ideen da jeg så at gammelt bilde av en afrikansk kvinne med en imponerende frisyre. Jeg fikk lyst til å forsøke noe lignende selv, sier hun.

– Jeg har ingen ting imot parykker og slikt, folk må få gjøre som de vil. Det som plager meg er hvorfor de gjør det. Jeg syns det er et problem når kvinner gjør det for å gjemme vekk håret sitt. Siden kolonitiden har det vært et vestlig ideal, det gjelder hudfarge også. Men nå er det i ferd med å forandre seg, flere og flere er stolte av sitt afrikanske opphav.

Läetitia er feminist og er opptatt av likestilling. Foto: Läetitia Ky / Privat

Hun laget en mann som kikker opp under skjørtet på en kvinne da hun skulle kommentere metoo-kampanjen. Hun fikk også erfare at noen konvensjoner fremdeles står sterkt. Internett ga henne kraftige reaksjoner da hun laget skulpturer ut av håret hun har under armene. Mens noen av følgerne hennes reagerte med skrekk-fjes på bildet, skrev Läetitia at håret på kroppen er en del av henne og at hun syns det er sexy.

For mange er kroppshår et tabu. Läetitia Ky fikk mange reaksjoner på at hun har hår under armene (selv om det ikke er såå langt) da hun la ut dette bildet. Foto: Läetitia Ky / Privat

I alle år har mote og utseende hatt en politisk side. Kvinner har for eksempel fått beskjed om å dekke seg til, ikke gå med så korte skjørt, ikke ha så dyp utringning eller å skjule håret sitt.

Signalene som sendes ut er ikke tilfeldige og sier mye om hvem man er, hvem man ønsker å være og hvem man ønsker å bli oppfattet som. Noen ganger sier det også mye om kravene fra omgivelsene rundt. I mai ble en student nektet adgang ved et katolsk universitet i Kinshasa i Kongo, fordi hun ikke hadde gredd håret sitt, melder Jeune Afrique.

Glattet for å passe inn

I gamle afrikanske sivilisasjoner kunne frisyren fortelle om familiebakgrunn, stamme og sosial status, sier journalisten Lori Tharps til BBC. Hun er en av forfatterne bak boka «Hair Story,» om historien til svart hår.

Etter hvert som det ble slutt på slavehandelen var det mange som begynte å glatte håret sitt.

– De svarte følte de måtte glatte håret for å passe bedre inn, for å kunne avansere i samfunnet, nesten som en kamuflasje, sier Aaryn Lynch som har jobbet med en utstilling av afrikanske kammer i Liverpool.

Ifølge BBC var den første afroamerikanske millionæren en Madame CJ Walker som tjente seg rik på hår. Det er kanskje ikke overraskende at hun tjente en formue på å selge spesielle hårprodukter for afrohår.

Med hele Afrika på hodet. Og øya Madagaskar er med. Foto: Läetitia Ky / Privat

Gift i hårproduktene

For kvinner av afrikansk opprinnelse har brukt enorme summer på å temme de livlige krøllene. Mer eller mindre frivillig. I fjor fikk en kvinne som søkte jobb i stormagasinet Harrod's i London beskjed om at hun ikke kunne arbeide der hvis hun ikke behandlet håret sitt med kjemikalier slik at det ble glatt. The Telegraph skrev at søkeren fikk beskjed om at hennes naturlige hår ikke var «profesjonelt».

Kjemikaliene som puttes i hårpryden er ofte sterke saker. En undersøkelse fra USA viser at de vanligste produktene inneholder opptil 66 forskjellige potensielt giftige kjemikalier, skriver Scientific American.

De var knapt nok listet opp på pakningene, men kunne blant annet føre til hormonforstyrrelser og økt risiko for brystkreft.

Likestillingsrådgiveren: – Viktig å snakke om hår

Euphrasie Kouassi Yao er presidentens rådgiver i likestillingsspørsmål. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Det er viktig å snakke om hår! sier Euphrasie Kouassi Yao til NRK.

Som likestillingsrådgiver for presidenten i Elfenbenskysten er ikke hårsveiser det hun befatter seg mest med, men temaet engasjerer.

Hun tar imot NRK på kontoret i åttende etasje i sentrum av Abidjan. I dag har hun på seg en kort parykk, men slik er det ikke alltid. Hun bruker også fletter. Når hun er på reise går hun ofte i klær av de tradisjonelle fargerike, afrikanske stoffene der også håret er dekket av et stort tørkle.

De fargerike afrikanske stoffene, «pagne», blir ofte brukt til hodetørkle. Foto: Läetitia Ky

– I vår kultur er det vanlig å stelle håret på mange forskjellige måter. Det som er viktig er å kunne få velge. Hvis jeg har lyst til å ha fletter, har jeg det. Vil jeg ha langt hår i en spenne, tar jeg det. Sånn vil vi ha det. Hvis den europeiske stilen, også når det gjelder klær, passer oss, går vi med det.

– Man kan ta det beste fra to verdener?

– Nettopp! Man kan ta det beste fra to verdener.

– Jeg understreker også ofte min afrikanske identitet når jeg er på reise, men det er viktig å kunne velge, sier Euphrasie.

– Man bør få være slik man er født

Laetitia viser hvordan hun fletter det lange kunsthåret så det blir en lang ... slange, kanskje?

Den får en rød rose for enden og hårets eier smiler lurt før hun fortsetter med stort alvor.

– Jeg viser mitt ekte hår også, sier Läetitia. Foto: Läetitia Ky / Privat

– Afro er den naturlige måten å ha håret vårt på. Denne ideen om at det ikke er profesjonelt, det skjønner jeg ikke.

– Men er det ikke litt ironisk at du selv gjemmer håret ditt inn i morsomme påfunn og løshår?

– Jeg mener at det viktigste er at vi har et samfunn der man får være slik man er født. Jeg viser mitt ekte hår på Instagram også, men når jeg skal lage skulpturer er dette mer praktisk, sier hun og vifter med løshåret.