Hårfin konservativ seier i suppleringsvalget i Boris Johnsons gamle valgkrets

Johnson trakk seg fra Parlamentet i forrige måned, og Labour-opposisjonen var favoritt til å erobre plassen i suppleringsvalget i den konservative bastionen Uxbridge og West Ruislip i Vest-London.

Boris Johnson trakk seg fra parlamentet i mai etter sterk kritikk for blant annet brudd på koronarestriksjonene. Foto: Matt Dunham / AP

Men toryen Steve Tuckwell klarte å sikre plassen for partiet sitt med 495 flere stemmer enn Labour-kandidaten Danny Beales.

Skylder på bompenger

Labour har lenge forsøkt å erobre Uxbridge.

Partiets næringspolitiske talsmann, Jonathan Reynords, sier reglene for nullutslipp og bompenger har gjort det vanskelig for partiet å vinne kretsen.

Takstene og restriksjonene på kjøring med fossilbiler er nylig skjerpet inn av Labour-ordfører Sadiq Khan, et vedtak som har møtte stor motstand.

Liberal seier i sørvest

Like bra gikk det ikke for toryene i suppleringsvalget i valgkretsen Somerton og Frome i Sørvest-England.

Der vant kandidaten Sarah Dyke fra Liberaldemokratene en overveldende seier med en margin på 11.000 stemmer.

Hun har med det vunnet plassen fra Det konservative partiet, som i 2019 hadde et flertall på over 19.000 stemmer i valgkretsen.

Taktisk stemming

– Toryene kan slås med taktisk stemmegivning, sier hun ifølge BBC etter at seieren var klar.

Hun takket velgere fra Labour og The Green Party for at de hadde «lånt» henne deres stemmer.

– Det er ingen tvil om at vårt valgsystem er ødelagt, men dere har vist meg at de konservative kan bli slått likevel, sa Dyke fra talerstolen.

Den liberale partilederen sir Ed Davey sier til BBC at seieren er «forbløffende»:

– Folk i Somerton og Frome har sagt tydelig fra til resten av landet at de er drittlei av Rishi Sunaks virkelighetsfjerne konservative regjering, sier han.

Opptelling av stemmer i et valglokale i Selby i North Yorkshire. Foto: Danny Lawson / AP

Labour vant i Yorkshire

I kretsen Selby og Ainsty i North Yorkshire har Labour vunnet med en margin på 4161.

Kretsen ble ledig etter at konservative Nigel Adams i mai erklærte at han trakk seg fra parlamentet. Han er kjent som en av Boris Johnsons støttespillere.

Labours Keir Mather fikk 16.456 stemmer, mens den konservative kandidaten Claire Holmes fikk 12.298. Den liverale kandidaten fikk 1188 stemmer.

Da Adams ble valgt ved forrige valg, fikk han 20.137 flere stemmer enn Labours kandidat.

Labours seier i kretsen er dermed den største svingingen fra et valg til et annet noen gang for partiet, ifølge BBC.