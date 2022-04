Frykten for uro denne fredagen har vært stor.

For det første kommer den allerede spente situasjonen etter skyteangrepene som har rammet Israel de siste to ukene og de påfølgende aksjonene på den palestinske Vestbredden.

For det andre sammenfaller helligdagene for de tre religionene som betrakter Jerusalem som sin hellige by i år: langfredag i kristendommen, første dag av den jødiske festuken pesach (også betegnet som jødisk påske) og den andre fredagen i den muslimske fastemåned ramadan.

Ledelsen ved al-Aqsa-moskeen forteller til nyhetsbyrået AFP at israelsk politi rykket inn i moskeen før daggry samtidig med at titusener var samlet til bønn.

Opprydding etter at israelsk politi tok seg inn i al-Aqsa moskeen i Jerusalem, for å arresterte menn mistenkt for angrep mot Klagemuren. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Politiet mente en gruppe unge maskerte menn med Hamas-flagg forberedte et angrep med steiner og fyrverkeri mot Klagemuren, jødenes bønnested. Mennene hadde ifølge politiet samlet opp steiner de hadde tenkt å bruke.

En fotograf fra nyhetsbyrået AFP rapporterer at rundt 100 personer startet å kaste steinene mot de israelske politifolkene da de ankom. Politistyrken skjøt tilbake med gummikuler og sjokkgranater.

Ifølge den palestinske hjelpeorganisasjonen Røde halvmåne har over 150 personer blitt fraktet til ulike sykehus i Jerusalem med skader. Andre har fått førstehjelp på stedet. Tre israelske politimenn skal også være såret.

Flere hundre skal være arrestert i forbindelse med sammenstøtene, skriver den israelske avisen Haaretz.

Nær 60.000 personer var samlet til bønn i og rundt al-Aqsa moskeen for å be på den andre fredagen i ramadan. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Ryktene om et offerlam

Al-Aqsa-moskeen ligger på Haram al-Sharif, et lite fjellparti i gamlebyen i Jerusalem. For muslimene er Al-Aqsa islams tredje helligste sted, etter Mekka og Medina. På den lille høyden ligger også den kjente Klippemoskeen.

Jødene kaller området Tempelhøyden, stedet der det gamle jødiske tempelet en gang lå. Nå står kun deler av støttemuren igjen, etter at tempelet ble brent av romerne. Vestmuren, kjent som Klagemuren, er stedet hvor jødene samles til bønn.

Haram al-Sharif/Tempelhøyden sett fra Oljeberget. Klippemoskeen med sin karakteristiske kuppel til høyre i bildet. Foto: Ammar Awad / Reuters

For palestinerne er alle større ansamlinger av israelsk politi på Haram al-Sharif en provokasjon, selv om det er svært sjelden at politiet er inne i selve al-Aqsa-moskeen.

Samtidig prøver jødiske ekstremister fra tid til annen å provosere ved å forsøke å ta seg inn på området for å gjennomføre religiøse ritualer.

Ifølge Sveriges Radios korrespondent i Jerusalem hadde over 1000 personer overnattet på området.

De siste dagene har det vært rykter om at en jødisk ekstremistgruppe planla å smugle inn offerlam på Tempelhøyden i anledning av pesach. Det er ikke kjent om ryktene har utgangspunkt i virkelige planer.

Israelsk politi arresterer en palestinsk mann ved inngangen til Al Aqsa-moskeen fredag morgen. Foto: HAZEM BADER / AFP

Regjeringen i hastemøte

Statsminister Naftali Bennet har uansett hasteinnkalt til regjeringsmøte om Jerusalem.

Sikkerhetsminister Omer Bar-Lev uttaler at Israel «ikke har noen interesse av å gjøre Tempelhøyden til et episenter for vold som vil skade både muslimer som kommer dit for å be og jøder som ber ved Klagemuren».

Det har vært svært spent stemning i området de siste ukene. Til sammen 14 israelere er blitt drept etter skyteepisoder i israelske byer.

Som svar har Israel har iverksatt flere militæroperasjoner på den palestinske Vestbredden. Ifølge nyhetsbyrået AFP er 21 palestinere drept, medregnet gjerningspersoner som har gått til angrep på israelere.