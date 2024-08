– Vi vet hva fienden prøver på, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en TV-sendt tale i går.

Voldsomme kamper og blodige angrep har fått ukrainske myndigheter til å beordre evakuering i Pokrovsk øst i landet.

53.000 mennesker må nå flykte fra hjemmene sine.

Innbyggerne i Pokrovsk har to uker på å evakuere. 9 år gamle Bohdan Scherbyna, 9, har flyktet med moren Maryna Scherbyna og søster Angelina Scherbyna. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Videoer fra byen som ligger i Donetsk fylke viser store bilkøer av folk som prøver å komme seg vekk fra de intense russiske angrepene.

– Vi styrker vårt forsvar, sa presidenten.

De russiske styrkene rykker frem øst for byen. Hva har skjedd og hvordan ser det ut på bakken nå?

En mann står på togperrongen i Pokrovsk by, på mandag denne uken. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Det er vanskelig å si noe om situasjonen, den er farget av de som sender informasjonen, sier Palle Ydstebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

– Men den er kritisk på ukrainsk side, mener Ydstebø.

Holder kortene tett til brystet

Den amerikanske tenketanken ISW mener at russiske styrker har rykket frem omtrent to kvadratkilometer per dag i Pokrovsk-regionen de siste seks månedene.

– De evakuerer sivile og det er usikkert hvor lenge de kan holde uten å måtte forsterke med andre styrker. Ukraina har slitt med å få forsyninger fra Vesten, sier Palle Ydstebø.

I sin tale i går minnet Volodymyr Zelenskyj sine allierte på å fortsette å gi våpenleveranser til Ukraina.

– Dette er helt nødvendig for å forsvare oss, sa han.

Ukraina holder kortene tett til brystet, forklarer Ydstebø.

– De er sparsommelige med informasjonen, sånn at russerne ikke skal plukke det opp.

På russisk side mener oberstløytnanten at det også er usikkert hvor lenge russerne kan holde det voldsomme presset oppe.

Ukrainske soldater hviler ved Pokrovsk, i Donbas-regionen, tidligere i august. Foto: AFP

– De russiske styrkene kan nok bruke et par uker, kanskje lenger, før de når utkanten av Pokrovsk. Når de først gjør det begynner kamper i tett bebygget område, det er enda vanskeligere. Så dette kan ta lang tid.

Strategisk viktig by

– Hvorfor prøver russerne å få kontroll over Pokrovsk?

– Pokrovsk er et viktig kommunikasjonsknutepunkt. Det er her flere viktige veier og jernbaner møtes, og her ukrainske styrker får inn forsyninger, forklarer Ydstebø-

Hvis Russland greier å ta den strategisk viktige byen, kan det kneble de ukrainske styrkene og gjøre det lettere for Russland å kunne ta kontroll på hele Donetsk fylke.

Russland vil kontrollere fylkene Donetsk og Luhansk som utgjør regionen Donbas øst i Ukraina.

– Russerne vil okkupere Donetsk og Luhansk som sitt reviderte mål etter at de måtte trekke seg ut av nordlige Ukraina i april 2022. Pokrovsk er derfor viktig for å få et godt veinett for videre operasjoner og nå videre i Ukraina.

Det har vært store tap av både mennesker og materiell, sier oberstløytnanten.

– Russerne presser også på andre plasser i Donetsk fylke. Situasjonen er alvorlig i Pokrovsk. Tidligst om et par uker får man se om russerne har greid å ta Pokrovsk. Det er sakte og seige angrep.