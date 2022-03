Harde kamper ved atomkraftverk

Kjernekraftverket Zaporizjzja ligger sør i Ukraina ved elva Dnipro, om lag 220 km nordøst for Kherson, som Russland inntok onsdag.

Natt til torsdag gikk det flyalarmer i området, og på ettermiddagen brøt det ut kamper.

STRIDSVOGNER: Ordfører Dmytro Orlov delte torsdag dette bildet av stridsvogner i byen Enerhodar. Foto: TELEGRAM/Dmytro Orlov

Ordfører i byen Enerhodar som ligger i nærheten av Zaporizjzja, Dmytro Orlov, skriver på meldingstjenesten Telegram at byen er uten vannforsyning på grunn av bombeangrep. Ifølge Orlov er minst to sivilie skadd.

Flere nabolag har også mistet strømmen, skriver han.

Da russiske styrker rykket inn i byen tidligere i dag, advarte han innbyggerne mot å oppholde seg i gatene.

– Hold dere hjemme og kom dere vekk fra vinduene. Ikke bruk heis!, skrev ordføreren på Telegram.

ATOMKRAFTVERKET: Zaporizjzja ligger sør i Ukraina ved elva Dnipro, om lag 220 km nordøst for Kherson, som Russland inntok onsdag. Foto: Wikimedia Commons

Videobilder viser kraftige flammer og røykutvikling på i byen, men det er ikke kjent hva som brenner.

Sivile ukrainere forsøkte onsdag å stanse den russiske fremmarsjen mot atomkraftverket. Det ble satt opp store veisperringer langs innfartsveien til Zaporizjzja.

VEISPERRINGER: Sivilbefolkningen forsøkte å stanse de russiske kjøretøyene. Du trenger javascript for å se video. VEISPERRINGER: Sivilbefolkningen forsøkte å stanse de russiske kjøretøyene.

Den 28. februar var det også kamper i området. Russland hevdet da å ha inntatt kraftverket, men dette ble tilbakevist av Ukraina.

Enighet etter samtaler

Ved 16-tiden torsdag ettermiddag møttes forhandlingsdelegasjoner fra Ukraina og Russland i Hviterussland.

Ukraina krevde en våpenhvile, og at Russland åpnet for humanitære korridorer, slik at sivile kan komme seg ut av de store byene.

Samtalene førte ikke til resultatene som den ukrainske siden hadde håpet på, opplyser president Volodymyr Zelenskyjs nære rådgiver, Mykhailo Podoljak torsdag kveld.

– Den andre runden med samtaler er over. Dessverre har ennå ikke Ukraina oppnådd resultatene landet trenger. Det ble kun gjort beslutninger om å organisere humanitære korridorer, heter det i en uttalelse fra Podolyak, skriver NTB.

Presidentene talte til folket

Samtidig som samtalene pågikk, talte de to presidentene til folket.

President Zelenskyj gjentok i dag at han ønsket å snakke med Vladimir Putin, noe han mener er «den eneste muligheten til å stanse krigen».

I en TV-sendt tale hevdet Vladimir Putin igjen at de kjemper mot «nynazister» i Ukraina, og at innbyggerne i landet er blitt «truet og hjernevasket».

– Russiske soldater ofrer sine liv, sa Putin i talen.

Russland har innrømmet at nærmere 500 egne soldater har blitt drept i løpet av invasjonen. Under talen lovte Putin at skadde soldater og familiene til de døde soldatene ville kompenseres.

Krigen «går etter planen», sa den russiske presidenten.