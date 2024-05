I denne saken kan du lese om:

– Harde kamper foregår i Kharkiv-regionen langs en betydelig del av grenseområdet, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en tale delt på X søndag kveld.

Kharkiv fylke ligger nordøst i Ukraina, på grensen til Russland. Natt til fredag begynte russiske styrker på en stor offensiv i regionen. I helgen hevdet russerne å ha erobret ni landsbyer nær grensen.

Zelenskyj forteller at landsbyer er blitt omgjort til krigssoner mens russerne forsøker å ta kontroll over dem. Situasjonen er spesielt ille i området rundt byen Vovtsjansk, like ved grensen til Russland, ifølge presidenten:

– Byen er under konstant russisk bombardement.

Flere enn 4000 sivile er blitt evakuert fra området som følge av de russiske angrepene, ifølge guvernøren i fylket Oleh Synjehubov.

Det ryker fra bakken etter angrep i en skog nær Vovtsjansk i Kharkiv på lørdag. Foto: ROMAN PILIPEY / AFP

Rykket frem i «gråsonen»

Mange av landsbyene som russerne nå kontrollerer, befinner seg i en såkalt gråsone. Altså inne på ukrainsk territorium, men et godt stykke unna ukrainske forsvarsverk og hoved­forsvarslinjen. Her har det vært relativt få ukrainske soldater.

Det forteller Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, til NRK. Han forteller at de erobrede landsbyene er små og med liten strategisk verdi:

– Det er kanskje viktig for russerne å kunne si at de har tatt X antall landsbyer. Men utover det har de ikke noen større betydning.

Russerne kan imidlertid bruke dem til å bygge opp styrkene sine for å siden gjennomføre nye angrep.

Russerne står nå rundt en halv mil inne på ukrainsk territorium. De er fortsatt langt fra ukrainernes hoved­forsvarslinje og regionhovedstaden Kharkiv, Ukrainas nest største by, ifølge Ydstebø. Og de ukrainske styrkene har nå mobilisert til motangrep:

– Russerne kan ikke lenger bare rykke frem. Nå må de kjempe seg frem. Og det er noe helt annet enn det de klarte de første par dagene.

Boligblokk kollapset etter missil­angrep

Russerne heller ikke har rykket inn med mye tungt materiell, påpeker Ydstebø. Mye av dette er blitt ødelagt før det krysset grensen inn til Ukraina.

– Skal russerne rykke langt inn må de ha store mekaniserte forbund, altså stridsvogner, stormpanservogner og artilleri. Det har vi ikke sett noe til enda i operasjonsområdet, understreker hovedlæreren.

Ukrainerne har jevnlig gjennomført drone- og missilangrep mot russiske mål på den russiske siden av grensen.

Søndag ble minst 15 personer drept og mange flere skadet da deler av et missil som ble skutt ned, traff en boligblokk i Belgorod-regionen på grensen til Ukraina. Det opplyser russiske myndigheter.

Deler av den ti etasjers boligblokken kollapset. Senere, mens redningsarbeidet pågikk, kollapset deler av taket over redningsmannskapene, skriver Reuters.

Deler av en ti etasjers høy boligblokk i Belgorod i Russland kollapset søndag etter at den ble truffet av deler av et missil. Foto: STRINGER / AFP

Dette er et av de dødeligste angripe som er blitt gjennomført i Belgorod så langt, ifølge nyhetsbyrået.

Ytterligere fire andre personer ble drept i andre angrep i Belgorod på søndag, ifølge guvernøren Vjatsjeslav Gladkov.

Ukrainske myndigheter har foreløpig ikke kommentert angrepene.

Venter på våpen

Eksperter mener at Russland prøver å utnytte tiden før nye amerikanske våpen og militært utstyr kommer frem til Ukraina.

– Det er lurt av Russland å prøve å oppnå så mye som de klarer før våpenleveransene ankommer, sa sjefforsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI), Tor Bukkvoll, til NRK i helgen.

– Sett fra Moskva sin side så er dette det beste tidspunktet å slå til på, understreket Bukkvoll.

Det var i slutten av april at USAs president Joe Biden endelig fikk flertall i Senatet for å godkjenne en ny gigantisk våpenpakke til en verdi av 61 milliarder dollar, rundt 660 milliarder kroner, til Ukraina.

Men det tar tid før våpnene kommer fram til slagmarken.

– Litt kan allerede ha kommet. Noe vil ta uker, andre ting kan ta flere måneder, sa Bukkvoll.

Ny forsvars­minister

Samtidig som offensiven i Kharkiv pågikk i helgen, kunngjorde Russlands president Vladimir Putin endringer i regjeringen. Søndag ble det kjent at forsvarsminister Sergej Sjojgu blir byttet ut med tidligere visestatsminister Andrej Belousov.

Nyheten skjer i forbindelse med at Putin tar fatt på sin femte periode som president. Sjojgu har vært forsvarsminister i Russland de siste 12 årene. Han skal nå lede Russlands nasjonale sikkerhetsråd.

Russlands tidligere forsvarssjef Sergej Sjojgu sammen med president Vladimir Putin. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Sjojgu har blitt kritisert for måten han har ført krigen på i Ukraina, forteller Palle Ydstebø. Men det er ikke sikkert rokeringen vil få store følger på slagmarken:

– Det verste som kan skje er at det blir en mer effektiv krigføring i Ukraina. Men det nytter ikke å bare bytte én person, da må du bytte hele systemet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skal imidlertid fortsette i sin stilling.

Hør utenriksredaksjonens podkast her: