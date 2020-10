Militære styrker fra Aserbajdsjan beskyter nå Stepanakert, som er den største byen i Nagorno-Karabakh. Den har en befolkning på rundt 50.000.

Nyhetsbyrået AFP har journalister i Stepanakert, og de melder at bombealarmen gikk i morgentimene, og at det deretter kunne høres flere eksplosjoner.

– Den aserbajdsjanske terroristarmeen angriper sivile i Stepanakert med rakettsystemer, heter det i en uttalelse fra de armenske separatistene i Nagorno-Karabakh.

ØDELEGGELSER: Den største byen i Nagorno-Karabakh, Stepanakert, blir bombet. Regionen blir kontrollert av armenske separatister. Du trenger javascript for å se video. ØDELEGGELSER: Den største byen i Nagorno-Karabakh, Stepanakert, blir bombet. Regionen blir kontrollert av armenske separatister.

Det blir også sagt at Aserbajdsjans storbyer nå er mål for separatistene, og at sivilbefolkningen bør forlate byene.

Nyhetsbyrået Reuters melder at Aserbajdsjans nest største by Gandsja også blir bombet.

Blant annet skal flyplassen i byen ha blitt angrepet.

Ganja har om lag 335.000 innbyggere og ligger 100 km nord for Stepanakert, men altså utenfor Nagorno-Karabakh.

Myndighetene i Aserbajdsjan sier nå at en person har mistet livet og fire er såret i Ganja.

En talsmann for presidenten i landet sier at Aserbajdsjan nå kommer til å angripe mål inne i Armenia dersom det blir skutt fra disse stedene mot Aserbajdsjan.

Usikre tapstall

Det er vanskelig å si hvor mange som har mistet livet i løpet av den første uka konflikten har pågått.

De armenske separatistene opplyser at deres militære styrker har mistet om lag 150 soldater.

KAMPER: Myndighetene i Aserbajdsjan viser fram ødelagte kjøretøy og våpen på de armenske separatistenes side. Du trenger javascript for å se video. KAMPER: Myndighetene i Aserbajdsjan viser fram ødelagte kjøretøy og våpen på de armenske separatistenes side.

Det aserbajdsjanske militæret oppgir ikke noen tall, men sier at de har hatt tap.

I tillegg kommer sivile som har mistet livet i kamphandlingene. Ifølge noen overslag skal minst 240 personer være drept, og flere hundre såret.

Nagorno-Karabakh er litt mindre enn det som tidligere var Buskerud fylke, og har om lag 150.000 innbyggere.

Regionen har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionen gikk i oppløsning tidlig på 1990-tallet. Nagorno-Karabakh ligger som en øy inne i den vestlige delen av Aserbajdsjan, og er internasjonalt anerkjent som en del av dette landet.

Ingen tegn til våpenhvile

Aserbajdsjans president Ilham Alijev sier nei til samtaler med Armenia. Han krever at de armenske separatistene i Nagorno-Karabakh må trekke seg ut fra regionen og de andre områdene de nå kontrollerer i Aserbajdsjan.

Ødeleggelser etter bombing i TRAPPES OPP: Stepanakert, den største byen i Nagorno-Karabakh. Foto: ArmGov/PAN Photo / Reuters

I forgårs anklaget den armenske statsministeren Nikol Pasjinjan Aserbajdsjan og Tyrkia for å ha fraktet tusenvis av leiesoldater fra Syria til regionen i Kaukasus.

Tyrkia gir sin fulle støtte til Aserbajdsjan i denne konflikten, og tyrkerne krever også at armenerne må forlate Nagorno-Karabakh.

Russland er militært alliert med Armenia, og har baser med tusenvis av soldater og avanserte våpen i landet.

Hvis konflikten trappes ytterligere opp, er det fare for at Russland og Tyrkia kan bli dratt inn i den på hver sin side.

KRAFTIG SKYTS: Et krater etter et rakettnedslag i den aserbajdsjanske byen Beylagan. Foto: TOFIK BABAYEV / AFP

Det russiske nettstedet RBK skriver at Russland kan bidra med fredsbevarende styrker dersom både Armenia og Aserbajdsjan er enige om det.

Men det ser ikke ut til at de to landene er innstilt på det for øyeblikket.

Den armenske statsministeren er riktignok positiv til at Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, kan gjenoppta sitt forsøk på å mekle i konflikten.

Men gjennom flere tiår med samtaler, har OSSE ikke klart å få til vesentlig framgang.