Harde kamper om Mariupols siste skanse

I stålverket Azovstal i Mariupol pågår det harde kamper mellom ukrainske og russiske soldater. Det melder blant annet BBC.

Stålverket er det siste området ukrainske styrker kontrollerer i havnebyen sør i Ukraina.

Fortsatt skal rundt 200 sivile søke tilflukt der, blant dem flere barn.

Denis Prokopenko, leder for Azov-bataljonen, sier det pågår «vanskelige, blodige kamper» i stålverket. Propenko er oberstløytnant i nasjonalgarden og leder Azov-regimentet.

Palle Ydstebø, oberstløytnant ved krigsskolen, sier til NRK at kampene i stålverket er knallharde.

– Det er kamper fra hus til hus og rom til rom, fra etasje til etasje. Og lenger nede under bakken, fra tunnel til tunnel. Det er knallharde kamper, og spesielt kostbare for angriperen, sier Ydstebø.

Leder for Azov-bataljonen kaller innsatsen til soldatene sine for «overmenneskelig».

– Jeg er stolt av mine soldater, som gjør en overmenneskelig innsats for å opprettholde presset på fienden, sier Prokopenko i en melding på Telegram.

Azovstal er et svært jern- og stålverk som ble bygd i 1930. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Azov-regimentet springer ut av en høyreradikal milits, men kjemper i dag som del av den ukrainske nasjonalgarden. Bataljonen har vært sentral i forsvaret av Mariupol.

Også på russiske kanaler er det vist bilder av angrep mot stålverket i Mariupol. Det er ikke verifisert når bildene er tatt.

De sivile lidelsene er store og byen er hardt rammet av russiske angrep over lang tid. Onsdag ble over 300 sivile evakuert fra byen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber FN om hjelp til å få reddet ut de over 200 sivile som fortsatt sitter innesperret på stålverket i Mariupol.

President Volodymyr Zelenskyj. Foto: president.gov.ua

– Livet til menneskene som fortsatt er der, er i fare. Vi ber deg om hjelp til å redde dem, sa Zelenskyj da han snakket med FNs generalsekretær António Guterres på telefon onsdag kveld.

– Like ille som Andre verdenskrig

Zelenskyj talte i går kveld til danskene i forbindelse med to arrangementer i København og Aarhus, der Danmark markerte årsdagen for frigjøringen fra den andre verdenskrigen.

Zelenskyj dro paralleller mellom krigen i Ukraina og Andre verdenskrig og ba danskene huske naziokkupasjonen og hvordan de vant friheten da nazistene tapte krigen.

På den tiden feiret verden og hadde et håp om at det aldri mer skulle finne sted noen ond krig. Men nå har krig gjenoppstått med Russlands invasjon av Ukraina, og denne krigen er like ond som den Danmark minnes hver mai måned, uttalte presidenten.

Han takket danskene, og ba dem sende en tanke barna i Ukraina som har mistet livet.

– Når dere tenner lysene deres i kveld, ber jeg dere minnes de ukrainske barna. Okkupantene har allerede drept 220 barn, og vi vet ikke hvordan situasjonen er i de okkuperte områdene, sa han.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj talte til folk på Rådhusplassen i København 4. mai 2022. Foto: LISELOTTE SABROE / AFP

Hevder Ukraina holder stand

Mariupols ordfører sa onsdag at det ikke lenger var mulig å få kontakt med de ukrainske styrkene som befinner seg i Azovstal, og at det var umulig å vite hva som skjer og hvordan de har det.

Ifølge Bojtsjenko befinner det seg fortsatt cirka 30 barn som venter på å bli evakuert i de underjordiske gangene.

Senere sa en ukrainsk tjenestemann at de igjen hadde fått kontakt med soldatene. Det meldte blant annet Sky news.

Utenriksminister Dmytro Kuleba. Foto: Francisco Seco / AP

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, hevder at ukrainerne fremdeles holder standen mot de russiske troppene, ifølge CNN.

Russland hevder de vil innføre våpenhvile

Russland sier de vil innføre våpenhvile for å la sivile evakuere fra stålverket Azovstal i Mariupol torsdag.

– Russlands væpnede styrker vil fra klokka 8 til klokka 18 (Moskva-tid) åpne en humanitær korridor fra området til Azovstal stålverk for å evakuere sivile, heter det i en kunngjøring fra det russiske forsvarsdepartementet onsdag kveld. Ukraina så langt ikke uttalt seg om uttalelsene til Russland om den potensielle evakueringen.

Over 300 sivile kom seg ut av Mariupol

Zelenskyj takket også Guterres for den vellykkede evakueringen av om lag 100 sivile fra stålverket tidligere i uken. Det foregikk i regi av FN og Røde Kors.

Over 300 sivile ankom Zaporizjzja onsdag 4. mai, melder Den internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC).

– Vi er lettet over at flere liv har blitt spart, sa Pascal Hundt, ICRCs delegasjonssjef i Ukraina.