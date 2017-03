Harde kampar på innfartsveg til Damaskus

Det er berre to dagar sidan regjeringshæren slo tilbake eit liknande angrep mot hovudstaden i Syria.

Blodige scener frå lasarett i opprørskontrollerte Douma utanfor Damaskus på søndag. Foto: ABD DOUMANY / AFP

No prøvar opprørarane på ny å ta kontrollen over det strategisk viktige vegkrysset aust for Damaskus sentrum i bydelen Jobar, som ligg aust for gamlebyen.

Reuters melder om harde kampa på motorvegen, som er ei viktig innfartsåre til hovudstaden.

–Vi har byrja ein ny offensiv, og vi har teke tilbake alle stadane vi gjorde retrett frå på måndag, seier ein talsmann for den største opprørsgruppa som deltek i angrepet, i følgje Reuters.

Offensiv byrja ved morgongry

Opposisjonsgruppa «Syrian Observatory for Human Rights», seier at angrepet starta med ein diger eksplosjon på morgonen. Truleg var det ei bilbombe.

Sidan har det vore intense skotvekslingar på bakken, medan syriske jagarfly gjekk til angrep på opprørarane sine stillingar.

Organisasjonen Dei kvite hjelmane melder at tre sivile er drepne i flyangrep i morgontimane.

Det syriske flyvåpenet gjekk til motangrep mot opprørarane sine stillingar i Jobar i går. Foto: AMER ALMOHIBANY / AFP

Opprørarar bombarderte to nabolag

Det statlege syriske nyheitsbyråer melder at opprørsgrupper har bombardert to nabolag nokre kilometer frå bydelen Jobar, og at 12 sivile er skadde.

Elles har det ikkje kome nokon offisiell kommentar frå den syriske hæren, som sa i går at dei hadde klart å gjenerobre terrenget dei mista, etter eit overraskande angrep frå opprørsgrupper på søndag.