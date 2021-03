Canada kritiserer at ingen diplomater eller journalister fikk komme inn i rettslokalet i Beijing mandag.

– Vi er veldig bekymret over denne mangelen på tilgang og innsyn i rettsprosessen, sa Jim Nickel ved den canadiske ambassaden til journalister utenfor rettslokalet.

Det er Michael Kovrig fra Canada som står for retten, tiltalt for spionasje. Han ble arrestert for mer enn to år siden. Fredag begynte også en lukket rettssak mot hans landsmann Michael Spavor.

– At et par dusin diplomater går sammen i et forsøk på å utøve press er innblanding i Kinas juridiske suverenitet. Det er ikke slikt diplomater skal holde på med, sier talskvinne i Kinas utenriksdepartement, Hua Chunying.

Demonstrasjon i Vancouver mot at to kanadiere stilles for retten i Kina beskyldt for spionasje. Foto: JASON REDMOND / AFP

Beskyldninger om spionasje

Både Spavor og Kovrig ble arrestert kort tid etter at Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou ble pågrepet under en mellomlanding i Canada i desember 2018.

Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou avbildet i Vancouver i forrige uke. Hun er løslatt, men må bære en elektronisk sender på det ene benet. Foto: JENNIFER GAUTHIER / Reuters

Hun er også nestleder i styret for det kinesiske selskapet og datter av grunnleggeren Ren Zhengfei.

Meng Wanzhou er tiltalt i USA for brudd på sanksjonene mot Iran og tyveri av teknologi. Den kinesiske direktøren er løslatt mot kausjon. Hun er ennå ikke utlevert til USA.

Den tidligere diplomaten Michael Kovrig ble arrestert i Kina i desember 2018. Foto: JULIE DAVID DE LOSSY / AFP

I juni i fjor anklaget Kina den tidligere diplomaten Kovrig og forretningsmannen Spavor for å være canadiske spioner. De skal ha samlet inn etterretningsmateriale og statshemmeligheter.

Begge sier anklagene er grunnløse. Det samme gjør canadiske myndigheter.

Kona til Michael Kovrig ber Kina løslate mannen hennes og Michael Spavor i et intervju med canadisk TV, CBC.

Dårlig forhold mellom Kina og Canada

Canadas statsminister Justin Trudeau kaller det som skjer for «tvangsdiplomati» og «fullstendig uakseptabelt».

– Kina må forstå at det ikke bare handler om to kanadiere. Det handler om respekt for rettsstaten og om forholdet til mange vestlige land, sier Trudeau.

Canadas statsminister Justin Trudeau sier Kina skader sitt forhold til andre land gjennom vilkårlige arrestasjoner. Foto: BLAIR GABLE / Reuters

Sakene har ført til et svært anstrengt forhold mellom Canada og Kina.

Diplomater og journalister fikk ikke overvære rettsmøtet fordi saken handler om nasjonal sikkerhet, ifølge kinesiske myndigheter.

Det var diplomater fra 26 land, blant dem Norge, som var møtt opp for å vise sin solidaritet med Canadas ambassade.

Den tiltalte er den tidligere diplomaten Michael Kovrig. Han jobber nå for International Crisis Group. Det er en internasjonal organisasjon med hovedkvarter i Brussel som arbeider for å hindre og løse konflikter.

Michael Spavor avbildet i Nord-Korea i 2016 under en ishockeykamp han stod som arrangør for mellom koreanere og utlendinger på besøk til hovedstaden Pyongyang. Foto: AP

Den andre tiltalte kanadieren er Michael Spavor. Kanadiske diplomater ble også nektet adgang da rettssaken mot ham startet i byen Dandong nord i Kina på fredag.

Spavor har jobbet mye i Nord-Korea. Han er direktør for selskapet Paektu Cultural Exchange som fremmer investeringer, kulturutveksling og turisme i Nord Korea.

Risikerer livstidsdom

Canadas tidligere ambassadør til Kina, Guy Saint-Jacques, sier til AFP at rettssakene trolig tar kort tid.

– Kina prøver ikke en gang å late som dette er en reelle rettssaker. De skal bare bekrefte det forhåndsbestemte resultatet kommunistpartiet har gitt ordre om, sier Saint-Jacques.

De to mennene risikerer livsvarig fengsel dersom de blir funnet skyldige i spionasje.