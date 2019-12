Tirsdagens prøveflyging i den kanadiske byen Vancouver var bare 15 minutter lang, men var likevel historisk, mener sjefen for Harbour Air, selskapet som eier flyet.

– I dag skapte vi historie, sa Greg McDougall, grunnlegger av og sjef for Harbour Air, til AFP.

Fordi batteriene på flyet har begrenset kapasitet er flyets rekkevidde på bare 160 kilometer.

Det er imidlertid nok for Harbour Air, som årlig transporterer rundt en halv million passasjerer mellom Vancouver, skistedet Whistler og øyer og småsteder langs stillehavskysten.

– Dette beviser at helelektrisk kommersiell luftfart kan fungere, sier Roei Ganzarski, administrerende direktør i Magnix som er selskapet som har utviklet elmotoren. Foto: DON MACKINNON / DON MACKINNON

Tror kortbanenettet kommer først

– Dette er et lite steg, men et viktig steg og et sterkt signal om at vi er på rett vei, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor til NRK.

Petersen er en sterk pådriver for el-fly og har tidligere tatt NRK-journalister med på prøveturer.

Han sier at i Norge er det kortbanenettet, som i hovedsak opereres av Widerøe, som er mest aktuelt for el-fly.

– Min subjektive vurdering er at i løpet av 2025 til 2027 får vi de første mindre el-flyene som kan ta 9–19 passasjerer, sier Falk-Petersen.

Først Bergen, så Paris

– Det som er viktig er at dette er et signal om at elektrifisering foregår i alle miljøer. Sånn sett er det en viktig sak, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. Foto: HENRIK ØSTENSEN HELDAHL / NRK

På spørsmål fra NRK om hvor lang tid det vil ta før man kan ta el-fly til Paris, antyder Falk-Petersen 15 år.

– Jeg tror du kan ta el-fly fra Oslo til Bergen i 2030. Hvis du skal til Paris tror jeg vi snakker om 2035, sier han.

Flyet som ble prøvet ut i Vancouver tirsdag, var et ombygget 62 år gammelt Havilland DHC-2 Beaver, som har plass til seks personer.

Falk-Petersen tror at flere av de store flyselskapene nå vurderer om det blir mulig å ombygge dagens fly til hybrid-fly.

Først og fremst mener han at i det øyeblikket det kommer en stor aktør som har et større fly på tilbudslisten, vil det bli omtrent umulig å selge gammel teknologi. For eksempel, dersom Airbus tilbyr el-fly, vil Boeing raskt måtte følge etter.

Avinor-sjefen tror derfor at overgangen til el-fly vil å gå raskt når det først kommer i gang.

Vi testet Norges eneste elfly Du trenger javascript for å se video.

Løsning, ikke problem

Ekspertene er uenige om hvor stor del av klimagassutslippene som kommer fra luftfarten.

Ifølge SSB står flyturer i Norge og fra Norge til utlandet for fem prosent av norske utslipp. Men ser man på alle klimaeffektene av nordmenns flyreiser, er tallet rundt ti prosent, ifølge Cicero.

Uansett er Dag Falk-Petersen opptatt av at el-fly er fremtidens fly.

– Dette er første steget på elektrifiseringsreisen. Det å få en ny energibærer er hovedmålet for luftfarten. Får vi dette på plass blir luftfarten en del av løsningen for lengre transport av personer og ikke en del av problemet, sier Avinor-sjefen.