Har USA mistet en superhemmelig satellitt?

Dette er en historie som handler om en satellitt som er unormalt hemmelig. Etter en lang rekke med det som blir kalt rare hendelser, ender altså ferden med at satellitten skal ha gått tapt.

Dette er elementene i denne historien.

En overraskende ferd

I fjor høst meldte plutselig det private, amerikanske romfartsselskapet SpaceX at de skulle skyte opp en satellitt de bare kalte Zuma.

Vanligvis er oppskytninger kjent i over et år før det skal skje. Denne ble bare klemt mellom de eksisterende ferdene på kort varsel.

En overraskende kunde

Vanligvis er det overvåkingsorganet National Reconnaissance Office, NRO, som er kunde når hemmelige satellitter sendes opp fra USA.

Det var ikke tilfelle denne gangen.

Satellitten var bygd av Northrop Grumman, og det er stort sett alt publikum har fått vite.

Oppdragsgiver er en «Government Agency», altså noen fra de offentlige myndighetene, opplyser Northrop Grumman. NRO har meldt at det ikke er deres satellitt.

En overraskende vending

Oppskytningen skulle egentlig skje i midten av november i fjor. Kort tid før oppskytningen, ble det meldt at den ble utsatt på grunn av «forhold knyttet til en annen kunde».

Det SpaceX sa, var at det var oppdaget utfordringer i forbindelse med innkapslingen av en annen satellitt, og at de derfor ikke ville skyte opp Zuma.

En helt normal oppskytning

Satellitten ble til skutt opp med Falcon 9 rakett klokken tre norsk tid natt til mandag.

SpaceX meldte kort tid etter oppskytningen fra Florida at deres rakett hadde fungert som planlagt.

I det ligger det at det første trinnet fungerte normalt. Det er bekreftet av andre kilder. De innebærer også at det det andre trinnet fungerte normalt. På bilder er det mulig å se at det andre trinnet avfyrte motoren på riktig tidspunkt.

Styrtet i Stillehavet

Omtrent 18 timer senere begynte det å komme i media om at noe hadde gått galt.

To meget anerkjente romfartsjournalister, Eric Berger og Peter B. de Selding, fikk omtrent samtidig høre fra lukkede kilder at ferden var mislykket.

Den mest konkrete informasjonen, var at satellitten styrtet sammen med det øvre trinnet. Det er også historien som blir fortalt i Wall Street Journal og CNBC.

Historien blir mer komplisert

En nederlandsk pilot fotograferte en «hendelse knyttet til raketter» mens han fløy over Sudan.

Det var det andre trinnet i raketten som forberedte seg på å bremse ned før den planlagte styrten i havet. Det var som normalt.

Denne nedbremsingen skjedde to timer og femten minutter etter oppskytningen. Noe som også er normalt.

Det betyr at det andre trinnet, som ifølge kildene fortsatt hadde den hemmelige satellitten koblet til seg, hadde reist en og en halv gang rundt jorden.

Satellitten hadde faktisk vært i en stabil bane rundt jorden.

Dekkoperasjon

Det flere nå poster på de mest populære romfartsforumene skriver, er at det kan være en dekkoperasjon. Du kan lese noen av postene her, og her.

Det vil si at «kilder» sprer en falsk historie, for å forsøke å holde satellitten skjult. At den fortsatt er der.

Andre igjen peker på at det ikke er en gjennomførbar operasjon. En satellitt i bane kan spores av privatpersoner og myndigheter. Det er det som vanligvis skjer med de hemmelige amerikanske satellittene.

Ny teknologi?

Det som også kompliserer historien, er at grunnleggeren av SpaceX, Elon Musk, skal ha sagt at dette er den dyreste satellitten selskapet har sendt opp.

Det kan bety at den har nyvinnende teknologi. Teknologi som kanskje kan gjøre det vanskelig å observere den.

Fikk bare mystisk pakke

Det som også er en del av historien, er at de normale forberedelsene før en oppskytning ikke ble fulgt.

SpaceX var denne gang ikke ansvarlig for å kapsle satellitten inn i toppen av raketten. Det var Northrop Grumman som gjorde det. SpaceX fikk en ferdig, lukket pakke, og ble bedt om å skyte den opp.

Ikke svikt fra SpaceX

Det som tilhengerne av SpaceX peker på nå, er at dersom det faktisk har skjedd noe galt, så er det sannsynligvis ikke på grunn av raketten.

Det som kan ha gått galt, dersom noe egentlig har gått galt, ser ut til å være i forbindelse med det hemmelige arbeidet Northrop Grumman utførte før oppskytning.