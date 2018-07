Har solgt millioner av spanske viner merket som franske

Avsløringen kommer frem i en ny rapport fra det franske Forbrukertilsynet. Det er Le Parisien som først skriver saken.

Et granskingsutvalg har undersøkt importører, vinprodusenter, restauranter og distributører av utenlandske viner i tidsrommet mellom 2016 og 2017.

Resultatene i rapporten er slående: Mellom 15 og 22 prosent av alle virksomhetene, totalt 743 bedrifter, hadde avvik som gjaldt villedende- eller feilaktig merking av vin.

Det skal være snakk om totalt ti millioner flasker.

Nå risikerer svindlerne opp til to års fengsel og bøter på 300.000 euro.

Solgte spansk vin som fransk

Flere utenlandske viner, deriblant en majoritet spanske roséviner, skal ha blitt merket som franske. Mens flere produsenter unngikk å i det hele tatt merke etiketten med vinens opphav, hadde andre misvisende henvisninger.

For eksempel var merkingen «tappet i Frankrike» tydelig synlig på fremsiden av flasken, mens en bemerkning om «spansk vin» kun var synlig på baksiden.

Tilsvarende tilfeller ble også oppdaget i bar- og restaurantbransjen.

Blant annet var informasjon om vinens geografiske opphav ikke oppført i vinkartene, mens noen utenlandske viner hadde fransklignende utsalgsnavn.

Ifølge rapporten skal en restauranteier ha solgt en vin som fransk til sine gjester, når den egentlig var produsert i Spania.

ILLUSTRASJON: Skilt ved butikkhyllene indikerer opphavet til vinene. Bildet er tatt på et supermarked i Côte d'Azur. Frankrike er verdens største produsent av rosévin og 40 prosent av den franske rosévinen kommer fra Provence. Foto: Victoria Andersen

Også på franske supermarked, der vinutsalg står for en stor del av omsetningen, har det blitt oppdaget store avvik.

På ett av utsalgsstedene fant etterforskerne at 40 prosent av vinene i en hylle med fransk merking, viste seg å være utenlandske.

Utvalget presiserer i rapporten at etterforskningen har vært viktig for å beskytte aktørene i den franske vinindustrien og sørge for at forbrukerne har tilgang på nødvendig informasjon for å ta informative valg.

Sinte vinprodusenter

Svindelen har satt sinnene i kok blant franske vinprodusenter.

Siden 2015 har de møtt stor konkurranse fra importerte spanske billigviner, primært av typen rosé. Det henger sammen med en stor økning i etterspørselen av rosévin på verdensbasis.

Ifølge en artikkel fra den amerikanske tidsskriften Fortune, har forbruket av rosévin økt med 20 prosent siden 2002, mens det generelle vinforbruket har holdt seg stabilt.

Strenge regler for opphav

Vinmonopolet sier at de er kjent med vinskandalen, men at de ikke kjenner til at noen av vinene i deres sortiment er involvert i saken.

De sier at størsteparten av den franske vinen de selger går gjennom en lokal kontroll og at det foreligger strenge regler for produktenes opphav.

Direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen. Foto: Erik Thallaug

Vinmonopolets direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Halvor Bing Lorentzen, presiserer at de i tillegg gjennomfører mottakskontroll og periodiske kontroller der vinen sjekkes opp mot innsendte tilbudsprøver.

– Avvik i smak og lukt vil derfor kunne avdekkes av slike kontroller, og i tilfeller der man finner avvik sendes vinen til kjemisk kontroll og analyse.

Vinmonopolet opplyser at de har strenge kontroller for å avvike feilaktig merking av produktenes opphav. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Hva slags rutiner har Vinmonopolet for å forsikre seg mot slik svindel?

– Vinmonopolet har en omfattende prosess rundt våre innkjøp. Blant annet kreves det medsendte sertifikater for å sikre garantert opprinnelse.