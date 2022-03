Har reist fra Kyiv til FN: – Jeg klarer ikke tenke på annet enn bomber

Pechunchok sitter høyt oppe i en skyskraper i New York, men hun nyter ikke utsikten over Manhattan.

I stedet kjenner hun i kroppen at en bombe skal treffe oss.

– Jeg satt på et møte i dag og tenkte bare på at vi kunne bli bombet. På bare noen dager har det blitt det normale for meg.

Menneskerettighetsaktivisten kom til byen for to dager siden etter en livsfarlig busstur fra Kyiv til Polen. I to uker har hun sovet i bomberom.

– Jeg sov på badet mitt i Kyiv en natt, deretter på T-baneperrongen sammen med mange andre og så garasjeanlegget i leilighetskomplekset der jeg bor.

Tetiana er 38 år og leder menneskerettighetsorganisasjonen Zmina. Det betyr forandring.

En av mange T-banestasjoner i Kyiv som nå er folks hjem. Foto: Tetitana Pechunchok

Snakker med Russland

Hun har lagt ut på den farlige reisen ut av landet sitt for å komme med en innstendig bønn til diplomatene i FN.

– Vi krever at FNs organisasjoner kommer tilbake til Ukraina. Alle de som hadde ressurser til å dokumentere overgrepene mot sivile dro da krigen startet. Nå må de komme tilbake og være sammen med oss, sier Pechunchok.

I dag skal FNs sikkerhetsråd diskutere nettopp beskyttelse av sivile i nok et hastemøte.

Norges FN-ambassadør Mona Juel mener nettopp hjelpeinnsatsen er det aller viktigste FN kan bidra med nå, I tillegg til å opprettholde presset på Russland.

– Det store flertall er helt klare på at her bryter Russland folkeretten og FN-makten. Og vi må bare fortsette å jobbe for at vi isolerer Russland og at våre krav til Russland står fast, sier Juel til NRK.

– Hva med deg, snakker du med din russiske kollega hver dag?

– Ja, vi opprettholder kontakten. Men vi er samtidig veldig klare både i våre innlegg og i samtaler med russerne.

Biden kalte Putin krigsforbryter

I går holdt Ukrainas president en svært innstendig tale til den amerikanske kongressen.

Like etter kom meldingen om at teater i Mariupol der flere hundre mennesker har søkt tilflukt de siste dagene var bombet. Da kalte president Biden Putin for en krigsforbryter.

Men USA vil likevel ikke stenge luftrommet over Ukraina slik landets president Volodymyr Zelenskyj ber om. USA sender flere raketter og droner i stedet.

Putin, generalene og offiserene er krigsforbrytere alle sammen, sier Tetiala Pechunchok. Hun går fra delegasjon til delegasjon i FN i New York de neste to dagene.

De siste dagene før hun reiste hadde Tetiana kontoret sitt her i bomberommet, på det kalde T-banegulvet i Kyiv. Foto: Tetiana Pechunchok

Men på lørdag reiser hun tilbake til det krigsherjede, livsfarlige landet sitt.

– Det er umulig for meg å ikke dra tilbake. Landet mitt og mange mennesker trenger meg, sier hun.

Hjemme har svigerfamilien flyttet inn hos foreldrene hennes fordi deres eget hjem er ødelagt. Og advokatmannen Tetiana venter på å bli innkalt til hæren.

– Han ser dårlig og har aldri holdt et våpen i hendene. Jeg lurer på hvordan det kommer til å gå.