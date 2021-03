De er ofre for verdens største humanitære krise, barn og voksne i Jemen.

Da hjelper det ikke at det er enighet i det mektige Sikkerhetsrådet i FN om at krigen må stanses og at befolkningen må få hjelp. For de lider fortsatt. Av mangel på mat og medisiner. Av en konflikt som ikke tar slutt.

Fatma Mejalli er en av mange jemenitter som har mistet tiltroen til vår største internasjonale organisasjon, FN.

– Jeg ser ikke mye handling. Vi har mistet tilliten til FN, sier Mejalli til NRK.

Hun peker på at Saudi-Arabia ikke blir holdt ansvarlig av verdensorganisasjonen.

– Situasjonen er som den er i Jemen på grunn av den ulovlige blokaden som Saudi-Arabia gjør. Det er et veldig synlig brudd på internasjonale lov. Hvorfor blir ikke Saudi-Arabia holdt ansvarlig? spør Mejalli.

Hun sier også slekt og venner i Jemen føler seg sviktet av FN.

Hun og søsteren vokste opp i hovedstaden Sanaa og flyktet til Norge etter den arabiske våren i 2011. Hun håper hun kan ta med barna sine tilbake til Jemen en dag. Akkurat nå ser det mørkt ut.

MANGE DØDE: En mann går på en gravplass i Jemen. Over 200.000 mennesker har mistet livet i den lange krigen. Foto: ALI OWIDHA / Reuters

Søreide: Grunn til optimisme

Norge brukte store ressurser over mange år på å få en plass rundt de mektiges bord i New York. I år og neste år er Norge en av Sikkerhetsrådets 15 medlemmer. Fem land har faste plasser: USA, Frankrike, Storbritannia, Russland og Kina. Ti land er såkalte ikke-permanente medlemmer i rådet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier FNs sikkerhetsråd har begrenset makt..

– Rådet kan ikke få til en fredelig løsning hvis ikke partene ønsker det, sier Søreide til NRK.

Søreide medgir at også hun kan føle seg avmektig og hjelpeløs når hun ser bilder fra Jemen. Men hun tror en kombinasjon av krigstrøtthet hos partene og en ny president i USA gir grunn til håp.

VERDT DET: Ine Eriksen Søreide er glad Norge nå har plass i FNs sikkerhetsråd de neste to årene. Foto: Annika Byrde / NTB

På bakken fortsetter lidelsene. 233.000 mennesker har mistet livet i løpet av den seks år lange krigen.

Fatma Mejalli er ikke overbevist over utenriksministerens forklaring.

– Jeg hører ordet «vanskelig» fra store og viktige figurer i Norge. Men er det noe jeg har lært her i Norge er det at ingenting er umulig.

Hun har selv forslag til løsning. I tillegg til at verdenssamfunnet må sikre mat og medisiner til folket i Jemen, må de samle de ulike stammene, sier Mejalli.

– En løsning er å samle alle de viktige stammene i Jemen i et møte. Så må folket i Jemen få lov til å velge sin egen regjering, det kan ikke andre gjøre for dem, sier hun.

Et underernært barn på Al Sabeen-sykehuset i Sanaa, Jemen. Bildet er tatt 23. november 2019 Foto: Hani Mohammed / AP

Kjemper mot hverandre

Krigen i hjemlandet har pågått i snart seks år. I 2015 gikk en vestligstøttet militærkoalisjon ledet an av Saudi-Arabia inn i landet for å slå tilbake Houthi-opprørerne. De hadde drevet den internasjonalt anerkjente regjeringen på flukt, og tatt kontrollen over hovedstaden Sanaa.

Nå kjemper Midtøstens mektigste land, Saudi-Arabia og Iran indirekte mot hverandre. Iranerne gir Houti-militsen militær og finansiell støtte, mens Saudi-Arabia står på motsatt side.

Resultatet av stedfortreder-krigen har vært katastrofal for Jemen. Nesten en kvart millioner mennesker har direkte eller indirekte mistet livet, ifølge FN. 4 millioner er drevet på flukt i eget land.

