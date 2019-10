Har løst gummistrikk-mysteriet på den vernede øya Mullion

Mullion, en liten øy utenfor kysten i Cornwall i England, er et fristed for hekkende sjøfugl. På grunn av de mange sjøfuglene, blant annet store svartryggmåker, sildemåker, skarv og skrog, er Mullion vernet, og det er forbudt å gå i land.

Derfor klødde forskere som overvåker øya seg i hodet da de fant gummistrikker på øya.

De mange tusen gummistrikkene var overalt.

Hadde de drevet i land? Stammet strikkene fra den gangen et filmcrew filmet deler av en Agatha Christie film der?

Grunnen viste seg derimot å være mer deprimerende enn som så.

Ornitologer fra West Cornwall Ringing Group og The National Trust forteller til The Guardian at gummistrikkene trolig er forvekslet med mark, og at sjøfuglene på øya, i søken etter føde, har samlet strikkene.

«MAT»: En klump ufordøyd mat inneholder tydelig en gul gummistrikk. Foto: National Trust/Seth Jackson

Gulpet opp gummistrikker

Fuglene har trolig samlet strikkene i blomsterbed på fastlandet, og svelget dem. Når de så har returnert til øya, har de gulpet opp strikkene igjen for å gi maten til avkommet sitt.

Slik har tusenvis av fugler fraktet gummistrikkene til Mullion.

HEKKESTED: Øya Mullion er et populært hekkested for sjøfugler i området. Foto: National Trust/Seth Jackson

– Det er et deprimerende tegn på dagens tider, forteller Mark Grantham fra West Cornwall Ringing Group til The Guardian. Mullion er et vakkert sted og folk drar svært sjeldent dit. Dette viser likevel hvordan mennesker har påvirkning overalt, selv på steder hvor de vanligvis ikke ferdes.

UFORDØYD: Små baller av fiskegarn og nylongarn ble også funnet på øya Mullion. Foto: National Trust/Seth Jackson

I tillegg til gummistrikkene, ble også fiskegarn og vanlig trådgarn avdekket blant den ufordøyde maten.

Måkebestanden er i fare

Rachel Holder, områdevokter for the National Trust, forteller til NRK at ufordøyd plast og gummi er en annen faktor i en lang liste med utfordringer som måker og andre sjøfugler må tåle.

I FARE: Hekkesesongen for måker rundt Cornwall var svært dårlig i 2019. Måkebestanden er på vei ned. Foto: Malin Nygård Solberg

– Til tross for at de er tilsynelatende vanlige, er måkebestanden på vei ned. De sliter allerede med endringer i fiskebestanden, og det at de nå spiser elastiske bånd hjelper heller ikke, sier Holder.

Hekkesesongen for måker var svært dårlig i området i 2019, forteller hun.

Holder tror måkene har samlet strikkene i flere tiår.

– Steder som Mullion Island bør være et fristed for sjøfuglene våre, så det er urovekkende å se hvordan fuglene blir ofre for menneskelig aktivitet også i reservat.

Felles fuglefauna i nordlige hav

Martin Eggen er ornitolog i Norsk Ornitologisk Forening. Han forteller at sjøfuglfaunaen i det nordlige Atlanterhavet har flere likhetstrekk, og at mange av sjøfuglene i Norge også forveksler plast med føde.

SETT LIGNENDE: Ornitolog i Norsk Ornitologisk Forening, Martin Eggen, har sett at sjøfugler i Norge også forveksler plast med mat. Foto: PRIVAT

Eggen har derimot enda ikke sett sjøfugl som spesifikt har tatt feil av mark og gummistrikk.

– Fugler i Norge bruker ofte nylon og plast som reirmateriale. Spesielt godt kjent er den store mengden nylontau i havsulas reir.

Ornitologen har i tillegg ofte vært vitne til havsuler som flyr rundt med tau i nebbet:

– Det ikke er tvil om at sjøfuglene blir stadig mer påvirket av plastbestanden i havet.