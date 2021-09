Har innført portforbud i New Orleans

Portforbudet trer i kraft fra klokka 2000 til klokka 0600, skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet i byen opplyser at det har vært flere tilfeller av plyndring, og myndighetene vil hindre at det blir mer.

Byen er så å si helt strømløs. Det som er av elektrisitet i byen kommer fra generatorer.

Ordfører LaToya Cantrell sier hun venter at strømleverandøren Entergy, som står for det meste av strømforsyningen i byen, kan få noe av strømnettet på fote igjen innen onsdag kveld.

Hun understreker imidlertid at det ikke betyr at strømmen raskt vil komme tilbake i byen. Det har blitt anslått at det kan ta flere uker før alt er reparert.

25.000 personer er sendt ut for å hjelpe til med reparasjonene.

Strømnettet ble i praksis ødelagt søndag da orkanen slo inn over Louisiana som en av de kraftigste i USA noensinne. Til sammen er rundt en million strømabonnenter i Louisiana og nabodelstaten Mississippi uten elektrisitet.

Dette var en av verdens mest berømte jazzklubber, Karnofsky Shop, hvor blant annet jazzlegenden Louis Armstrong spilte fast. Foto: Mickey Welsh / Reuters

Bygninger borte

Selv om New Orleans ikke ble så ødelagt som under orkanen Katrina i 2005, er skadene likevel store.

Ett av de mest berømt stedene i New Orleans, jazzklubben Karnofsky Shop, er fullstendig ødelagt. Alt som er igjen, er en stor haug med mursteiner.

Jazzklubben ble åpnet i 1913. En av dem som hadde klubben som sin arbeidsplass var jazzlegenden Louis Armstrong.

Kjørte ut i avgrunnen

Fem mennesker har så langt blitt bekreftet døde.

Utenfor byen Lucedale sør i Mississippi forsvant en del av motorveien som følge av alt regnet.

To mennesker og minst ti andre ble skadet etter at sju biler kjørte ned i avgrunnen der motorveien hadde gått. Dette skjedde mandag kveld, etter at mørket var kommet og det regnet fortsatt kraftig.

Sju biler havnet ned i det store dypet på Highway 26 i Mississippi. Foto: AP

Da dagslyset kom kunne man se det hullet hvor bilene kjørte ned i. Foto: Travis Long / AP

I Louisiana ble en motorsyklist funnet druknet i New Orleans, det samme ble en kvinne i Lafitte.

I Slidell, som ligger utenfor New Orleans, er en 71 år gammel mann savnet, etter at han først ble bitt av en alligator da han gikk gjennom vannmassene. Hans kone klarte å dra ham opp og forsøkte deretter å skaffe hjelp. Da hun kom tilbake, var ektemannen forsvunnet i vannet.

St. Louis Cathedral i New Orleans avbildet i solnedgangen tirsdag 31. august. Byen er helt uten strøm og i fullstendig i mørke når dagslyset forsvinner. Foto: Marco Bello / Reuters

Setter ut kjølebusser

Som følge av strømbruddet, er også all luftavkjøling borte. Det er spådd varme dager fremover og tar man med luftfuktigheten vil det kjennes ut som rundt 40 plussgrader, ifølge de amerikanske værtjenestene.

Lokalmyndighetene i New Orleans skal derfor plassere ut 70 busser rundt i byen, slik at innbyggerne kan gå innom for å avkjøle seg. I tillegg oppretter de hentepunkter for mat, vann og is.

Ifølge myndighetene er over 440.000 uten vann i områdene som ble rammet hardest av orkanen.

Nasjonalgarden i delstaten har frem til nå reddet ut 359 mennesker fra oversvømte eiendommer.

