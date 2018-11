Har gjenskapt historisk Alcatraz-rømning: Slik lurte de vokterne

Et halvt århundre etter den legendariske rømningen fra fangeøya utenfor San Francisco i USA, har FBI gjenskapt situasjonen da en liten gruppe fanger lurte sine voktere trill rundt og forsvant i nattemørket.

Rømmingen fanger fortsatt interesse, over 50 år senere, både blant historikere og turister.

Det nøyaktige svaret på hva som skjedde får vi kanskje aldri. Det er mange teorier, filmer og bøker som har spekulert i nøyaktig hvordan en liten gruppe fanger klarte å komme seg ut av fengslet og bort fra øya mens medfanger avledet vaktene.

NARREDUKKER: Gips og sement fra hullet de gravde ble brukt til å modellere dukkehodene. Foto: Eric Risberg / AP

Gips og menneskehår

Blant avledningene var modellerte dukkehodet som var laget for å skjule at sengene var tomme.

Nå har FBI gjenskapt det vi vet i en utstilling der rømningstunnelene og utstyret er gjenskapt i minste detalj, forteller nyhetsbyrået AP.

Nå er den nye utstillingen åpnet. Der kan besøkende se 3D-printede modeller av dukkehodene som de tre fangene Frank Morris, John Anglin og Clarence Anglin laget i all hemmelighet av såpe, gips og menneskehår.

Morris og Angelin-brødrene plasserte dukkehodene i sengene før de krøp ut gjennom hull bakerst i cella. Natt til 11. juni 1962 forsvant de sporløst.

Flåte av regnfrakker

Etter at alarmen gikk neste morgen, ble hullet oppdaget. Rømlingene hadde kommet seg videre gjennom en servicesjakt tre etasjer opp til taket, og derfra firte de seg ned og klippet hull i gjerdet. De skal ha padlet vekk fra øya på en flåte laget av regnfrakker. Flåten er aldri blitt funnet.

Det er fortsatt et mysterium hva som skjedde med trioen, om de druknet eller klarte å komme seg over til fastlandet. Ingen lik er blitt funnet.

ETTERLYST: Politibilder av de eneste som har klart å rømme fra Alcatraz. Fra venstre: Clarence Anglin, John William Anglin og Frank Lee Morris. Foto: Bettmann/Corbis

Året etter ble fengselet stengt på grunn av forfall og høye vedlikeholdskostnader. Det er nå et fengselsmuseum som tiltrekker seg tusenvis av turister hvert år.

– Utstillingen viser en del av den rike historien i denne byen, sa FBI-agent John F. Bennett da han åpnet utstillingen torsdag.

SKJULTE HULLET: For ikke å vekke mistanke mens de gravde hullet, lagde de en falsk lufteventil av papp som de satte foran hullet. Foto: Eric Risberg / AP

Gir aldri opp

Bennett fortalte at et team fra FBIs laboratorium i Quantico i Virginia hadde skannet de originale dukkehodene og laget nøyaktige kopier. Han viste fram kopiene i polstrede kofferter.

Originalene oppbevares i FBI siden straffesaken rundt rømmingen ikke er endelig henlagt.

U.S.marshall Don O’Keefe sier at saken slett ikke er glemt:

– Noen tror kanskje at vi jager skygger, men vår innsats skal vise at vi mener alvor, og være en advarsel til andre rømlinger om at U.S.marshalls aldri gir opp, sier han.